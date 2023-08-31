外相出訪中國 英國會正名：台灣是獨立國家

英國國會下議院外交事務委員會30日公布「Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific」報告，圖為報告封面。（取自英國下議院官網）

2023/08/31 05:30

首度稱台灣國家 打破數十年禁忌

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在英國外相柯維立卅日出訪中國之際，英國國會首次在正式報告中將台灣稱呼為「獨立國家」，打破英國數十年來的政治禁忌，並強調若不是為了避免冒犯中共，英國跟台灣可發展出更緊密關係。報告中呼籲，柯維立應公開表達英國將維護台灣自決權。

美國新聞網站「政客」歐洲版報導，具有高度影響力的英國下議院外交事務委員會卅日公布的官方報告中寫著：「台灣已是獨立國家，國名是中華民國。台灣擁有具國家地位的所有資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認。」

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報告要外相表達維護台灣自決權

外委會主席柯恩詩（Alicia Kearns）指出，這是英國國會報告首度做出這樣的聲明。她說：「我們認知中國的立場，但我們並不接受。外交大臣必須堅定、公開地站在台灣這邊，並明確表示我們將維護台灣的自決權。」

柯恩詩還強調，此一承諾不僅符合英國價值觀，也向全世界專制政權傳遞有力訊息，即主權無法透過暴力或脅迫手段取得。報告還要求當局對中國在英國領土上的「跨國鎮壓」，採取更強硬態度。

這份報告批評英國在支持台灣方面不夠大膽，呼籲官員開始與盟友準備祭出制裁，以嚇阻北京對台灣採取軍事行動與經濟封鎖。報告指出，英國應鬆綁對與台灣官員互動的自我限制，指出「美日跟台灣的往來已證實，即使在最高階層也可以交流」。

報告建議，英日及台灣攜手，在網路與太空防禦領域展開合作。也敦促英國政府在台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題上，推動讓台灣加入CPTPP。

英國國會下議院外委會主席柯恩詩（Alicia Kearns），曾率團訪台。（取自外交部推特）

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