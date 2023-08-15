抗中國北韓 美日韓峰會週五登場

美日韓三國領袖峰會預定十八日在美國登場，這是三國首次舉行獨立型態的峰會。圖為美國總統拜登（左起）、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅（右）今年五月在廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會會面。（歐新社檔案照）

2023/08/15 05:30

三國同盟將成形 預料未來每年定期領袖峰會、聯合軍演

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕美日韓三國領袖峰會預定十八日在美國登場，這是三國首次舉行獨立型態的峰會，會談除因應北韓擴大合作之外，針對中國於印太地區強化霸權主義，料將確認維護國際秩序的必要性、觸及台海和平與安定重要性，以及中國在太平洋諸島設立軍事據點等議題。以美國為核心的日美和美韓兩同盟可能合而為一，預料未來每年定期召開三國領袖峰會、美日韓每年實施聯合軍事演習。

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三國領袖首次單獨舉行峰會

華爾街日報報導，美日韓峰會標誌著兩個「首次」，拜登首次在華府近郊的大衛營（Camp David）見外國領袖，也是美日韓三國領袖首次單獨舉行峰會、有別於他們在其他場合的會晤。日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅均預定十七日啟程訪美參與。

據報導，這次峰會主要目的是應對中國與北韓。官員透露，美日韓每年將定期舉行跨軍種聯合軍演，包含藉此整合雷達、衛星、武器系統，以便追蹤及摧毀彈道飛彈。美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）表示，「當美國、日本和南韓步調一致時，就會從根本上改變戰略格局」。

中國、北韓和俄羅斯正在建立更緊密軍事關係，包括中俄海軍最近在阿拉斯加附近進行聯合巡邏；北韓正頻頻試射飛彈以推進其核武計畫。

日本經濟新聞報導，美日韓已同意於今年內開始即時共享北韓發射飛彈的偵察情報，這次峰會也將談及這項合作。日美和美韓早已透過美國開發的資訊連結系統共享即時情報，這次將透過美國串連這兩條線，未來三方皆可進一步掌握北韓飛彈的發射地點、角度、速度、飛行距離等。

合作架構不受政黨輪替影響

美希望趁著日韓關係改善，確立不受政黨輪替影響的三國領袖峰會與合作架構，成為另一個以發揮軍事和政治力對抗特定國家的三邊對話，也可能對中日韓峰會的重啟帶來更多變數。中日韓峰會二○一九年在中國四川舉行後停擺至今。日本外相林芳正今年七月曾示意恢復事務層級會談以重啟日中韓峰會，但迄今無具體進展。

日美同盟和美韓同盟關係密切，一旦朝鮮半島發生緊急事態，在前線部署的駐韓美軍和南韓軍隊，將由駐日美軍提供後方支援；自衛隊也設想對美軍提供後方支援、搜索救助、船舶檢查。

名古屋外國語大學教授高瀨淳一以美日印澳組成的四方安全對話（Quad）框架為例指出，近期由美國主導對抗中國和北韓的框架不斷增加，美日韓峰會的屬性應可歸為此類。

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