俄嗆用核武 美議員:視同攻擊北約

針對俄羅斯高層再度威脅在烏克蘭動用核武器，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，俄國若以核武攻擊烏克蘭，將被視為等同攻擊北約組織，即使烏國尚未成為該聯盟成員。圖為葛蘭姆今年五月訪問烏克蘭。（法新社檔案照）

2023/08/02 05:30

〔編譯孫宇青、管淑平／綜合報導〕針對俄羅斯高層再度威脅在烏克蘭動用核武器，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，俄國若以核武攻擊烏克蘭，將被視為等同攻擊「北大西洋公約組織」（NATO），即使烏國尚未成為該聯盟成員。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，共和黨重量級議員葛蘭姆前述發言，旨在回應俄羅斯前總統、現任俄國聯邦安全會議副主席梅德維傑夫最新發出的核武威脅。梅德維傑夫七月卅日在社群媒體發文，指若烏克蘭反攻行動成功，威脅到俄國領土，根據俄國核武使用準則，將「不得不」動用核武捍衛國土。

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葛蘭姆在推文中向莫斯科喊話，「你們需要了解，由於烏克蘭鄰近北約領土，（在烏國使用核武）將是攻擊北約」，「該清醒了，明白你們野蠻入侵烏克蘭並不成功，撤軍、挽救許多年輕俄羅斯人免於死得毫無意義」。

葛蘭姆與民主黨籍參議員布魯門塔六月提案，若俄羅斯、白俄羅斯和其代理人使用任何戰術核武，導致輻射污染物進入北約領土，將被視為對北約的攻擊行動。布魯門塔當時警告俄國，「這項決議案旨在向普廷和他的軍隊釋放訊息：如果他們使用戰術核武，或摧毀核電廠威脅到周邊北約國家，他們將會遭到毀滅」。

無人機再襲莫斯科 又選同棟大樓

戰況方面，繼七月卅日的無人機攻擊後，俄羅斯首都莫斯科商業地帶一日再次遭到無人機襲擊，為三天內第二次；內部設有政府機構的IQ-Quarter大樓接連兩次遇襲，造成第廿一層樓玻璃外牆受損，附近的伏努科夫國際機場也一度關閉，但俄國國防部聲稱成功挫敗「未遂的恐怖攻擊」，無人傷亡。據了解，俄國經濟發展部、數位部及工業和貿易部均設於該大樓。

路透指出，莫斯科多次遭到無人機襲擊，引發民眾和企業廣泛不安。烏國總統顧問波多利雅科則在社群平台「Ｘ」（原推特）表示，「莫斯科正在快速習慣一場全面戰爭」，還會有「更多的不明無人機，更多的崩潰、內戰和戰爭」。

沙國5日辦峰會 調停烏俄戰爭

沙烏地阿拉伯預定五日在吉達舉辦峰會調停烏俄戰爭，廣邀日本、印度、巴西等卅國參與，當前僵局或將有所突破。專家指出，沙國有能力整合西方、中國和俄國的利益，並可藉由多國聯盟向莫斯科施壓，迫使其以更有利於烏國的條件結束戰爭。克宮表示會關注會議，但目前沒有理由與基輔和談。澤倫斯基幕僚長直言，不歡迎俄國與會。

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