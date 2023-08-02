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    俄嗆用核武 美議員:視同攻擊北約

    針對俄羅斯高層再度威脅在烏克蘭動用核武器，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，俄國若以核武攻擊烏克蘭，將被視為等同攻擊北約組織，即使烏國尚未成為該聯盟成員。圖為葛蘭姆今年五月訪問烏克蘭。（法新社檔案照）

    針對俄羅斯高層再度威脅在烏克蘭動用核武器，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，俄國若以核武攻擊烏克蘭，將被視為等同攻擊北約組織，即使烏國尚未成為該聯盟成員。圖為葛蘭姆今年五月訪問烏克蘭。（法新社檔案照）

    2023/08/02 05:30

    〔編譯孫宇青、管淑平／綜合報導〕針對俄羅斯高層再度威脅在烏克蘭動用核武器，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，俄國若以核武攻擊烏克蘭，將被視為等同攻擊「北大西洋公約組織」（NATO），即使烏國尚未成為該聯盟成員。

    美國《國會山莊報》（The Hill）報導，共和黨重量級議員葛蘭姆前述發言，旨在回應俄羅斯前總統、現任俄國聯邦安全會議副主席梅德維傑夫最新發出的核武威脅。梅德維傑夫七月卅日在社群媒體發文，指若烏克蘭反攻行動成功，威脅到俄國領土，根據俄國核武使用準則，將「不得不」動用核武捍衛國土。

    葛蘭姆在推文中向莫斯科喊話，「你們需要了解，由於烏克蘭鄰近北約領土，（在烏國使用核武）將是攻擊北約」，「該清醒了，明白你們野蠻入侵烏克蘭並不成功，撤軍、挽救許多年輕俄羅斯人免於死得毫無意義」。

    葛蘭姆與民主黨籍參議員布魯門塔六月提案，若俄羅斯、白俄羅斯和其代理人使用任何戰術核武，導致輻射污染物進入北約領土，將被視為對北約的攻擊行動。布魯門塔當時警告俄國，「這項決議案旨在向普廷和他的軍隊釋放訊息：如果他們使用戰術核武，或摧毀核電廠威脅到周邊北約國家，他們將會遭到毀滅」。

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    路透指出，莫斯科多次遭到無人機襲擊，引發民眾和企業廣泛不安。烏國總統顧問波多利雅科則在社群平台「Ｘ」（原推特）表示，「莫斯科正在快速習慣一場全面戰爭」，還會有「更多的不明無人機，更多的崩潰、內戰和戰爭」。

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