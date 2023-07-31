中國惡意軟體 企圖阻美軍護台

拜登一位資深顧問推測，中國在美國基礎設施植入惡意程式碼，可能是為了拖延美軍部署幾天或幾週，從而更輕易透過武力控制台灣。（美聯社檔案照）

2023/07/31 05:30

滲透美國各地關鍵基礎設施

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「紐約時報」廿九日披露，美國軍方、情報和國家安全官員表示，中國已暗中將惡意程式碼，植入美國本土及世界各地軍事基地的電網、通訊和供水系統，可能導致聽命於中國人民解放軍的駭客，在衝突發生時擾亂或拖延美軍行動，包括中國未來幾年對台灣出手的情況，甚至也可能侵擾美國人民生活和企業營運，拜登政府正全力追查及根除這些「定時炸彈」。

根除「定時炸彈」 白宮徹查軍事基地

據報導，這些惡意程式碼在五月底首度為外界所知，當時微軟公司指出，他們在美屬關島和美國其他地區的通訊系統中偵測到神秘的程式碼。在那之後，十多名美國官員和業內專家指出，中國行動並不侷限在通訊系統，還遍及美國及海外設施，且隱密性極高。不僅如此，中國採取行動的時間也比今年五月早了至少一年。

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白宮已邀集相關部會官員召開一系列「戰情室」會議，共商損害規模及因應之道，並向國會、州長和公共事業單位報告調查結果。據了解，官方對於惡意程式碼主要是擾亂軍隊，還是在衝突之際侵擾美國民眾生活存有爭論，但仍優先徹查軍事基地。

拜登一位資深顧問推測，中國在美國基礎設施植入惡意程式碼，可能是為了拖延美軍部署幾天或幾週，從而更輕易透過武力控制台灣。中方對美國干預台海的擔憂，可能與拜登多次表明，美軍會在必要時保衛台灣有關。美國情報機構另推想，中方可能認為，在攻擊台灣或採取其他行動期間，只要美國基礎設施中斷，就可分散美國民眾注意力，進而無暇思考海外衝突。

美方透露，中國惡意程式碼似乎是針對服務民眾和附近軍事基地的一般公用設施，美方目前尚不清楚惡意程式碼能夠起多少效用，中方恐怕也不甚了解。

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