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    首例引導墜落 英衛星重返地球

    歐洲太空總署在台灣時間廿九日凌晨，成功引導氣象衛星「風神號」（Aeolus）重返地球墜落，創下首例。（取自歐洲太空總署網站）

    歐洲太空總署在台灣時間廿九日凌晨，成功引導氣象衛星「風神號」（Aeolus）重返地球墜落，創下首例。（取自歐洲太空總署網站）

    2023/07/30 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）在台灣時間廿九日凌晨，成功引導一枚功成身退的氣候觀測衛星墜落大西洋，寫下人造衛星在受控制下重返地球的首例。

    這枚英國製衛星「風神號」（Aeolus），原本並沒有設計在其任務結束後，以控制引導方式墜落，不過，歐洲太空總署決定利用衛星剩下的少量燃料進行這項寫下創舉的行動。整個過程自六月十九日，衛星從原本地表上方三二○公里處的作業高度開始自然下降，廿四日起展開重返大氣層的一連串操作控制，將其高度逐步降低到一二○公里高處，於中歐夏令時間（CEST）廿八日晚間九時（台灣時間廿九日凌晨三時），在南極上方重新進入地球大氣層燒毀。

    事先規劃 降低殘骸誤傷

    歐洲太空總署指出，重要的是，這項首創受控制下重返地球的操作，使「風神號」可在最適當位置返回大氣層，即使有任何殘骸未能在穿過大氣層過程中完全燒盡，也會墜落在事先規劃好的大西洋路徑上，藉此減少本來就已經很低的殘骸砸中人、物的風險。該署也希望透過這次的操作過程，為未來衛星重返地球收集資料，展示最佳做法，盼能引起其他國家或組織跟進。

    「風神號」二○一八年發射部署，是首枚觀測全球氣流的衛星，協助研究人員改善氣象預測和氣候模型，原定任務期限為三年，但是延長執勤將近兩年。

    歐洲太空總署今年六月推出「零殘骸憲章倡議」，追求永續、安全利用太空空間，避免衛星壽命結束時產生殘骸，希望在二○三○年達成目標。

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