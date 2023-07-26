以司法改革案硬過關 建國75年最大危機

以色列國會24日通過爭議性司法改革的主要條款，限制最高法院推翻政府決策的權力，在耶路撒冷國會大廈附近和特拉維夫等地，都有大批民眾聚集抗議，以國恐陷入建國75年來最嚴重的內部危機。（路透）

2023/07/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡一月推動之司法改革案儘管引發逾半年示威與國際關注，廿四日仍於政治協商未果下進行國會投票，反對黨共五十六名國會議員全數離席以表抗議，納坦雅胡的右派執政聯盟共六十四名國會議員力挺法案強行過關後，引爆可能是以國立國七十五年以來的最大危機，特拉維夫與耶路撒路街頭爆發激烈抗議，全國醫生廿五日宣布罷工一天，最大工會考慮跟進，數千名後備軍人宣布拒絕接受徵召，連以色列最親密盟友美國也表達遺憾。

以國高科技產業員工廿五日在以國四大報頭版刊登全黑廣告，唯一一行字是「以色列民主黑暗的一天」。不少高科技公司表態將遷離以國。代表全國醫師的「以色列醫療協會」發動廿四小時罷工。代表八十萬勞工的以國最大工會以色列總工會宣布將研商大罷工。最高法院六名大法官緊急從德國飛回以色列，受理民權團體提出的違憲審查申請。特拉維夫與耶路撒冷街頭廿四日爆發示威，主要公路全都封閉，警民激烈衝突，至少五十八人被捕、十名警察受傷。股市繼廿四日下挫逾二％後，廿五日持續走跌。

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司改案撼動與美國關係。白宮立刻發表聲明，稱表決結果「不幸、令人遺憾」。德國外交部也就以國緊張局勢表達「高度關切」。

以國反對黨領袖拉皮德批國會此舉為「以色列民主的挫敗」、直指以色列沒有總理，納坦雅胡已受極右翼和極端正統猶太盟友左右。七十三歲的納坦雅胡眼見眾怒難平，廿四日晚間透過電視演說承諾，將於即將到來的國會休會期間對話，希望十一月以前就任何進一步的立法達成共識。

目前通過的司法改革案限制以國最高法院行使司法審查權，讓以色列政府在任命法官上擁有更大權力，並阻止司法機構「不合理」影響立法和公共政策；若以國最高法院認為以國國會通過的法律違憲，以國國會也有權以簡單多數否決以國最高法院決定、推翻以國最高法院的裁決。反對者批評此案有導致行政部門失去司法制衡、政府走向獨裁之虞，也讓納坦雅胡更容易扼殺他正被調查的貪污官司。

以色列國會24日通過爭議性司法改革的主要條款，限制最高法院推翻政府決策的權力，在耶路撒冷國會大廈附近和特拉維夫等地，都有大批民眾聚集抗議，以國恐陷入建國75年來最嚴重的內部危機。（美聯社）

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