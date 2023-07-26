柬國雲壤基地升級 共軍吉布地碼頭翻版

美國商業影像公司BlackSky拍攝的衛星照片顯示，中國在柬埔寨雲壤的海軍基地 碼頭已完工，估計將可停泊航空母艦，除挑戰美國海軍之外，也為中國在暹羅灣提供戰略優勢。圖為雲壤基地在二○二一年八月（上）和今年七月（下）的施工進度對照。（法新社）

2023/07/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕柬埔寨官方廿五日證實，位於該國南部的雲壤海軍基地升級改造工程已接近完工。中國政府資金援建該項目引發多方爭議，由於該港灣規模足供航空母艦停泊，未來恐進一步成為印太區域安全與穩定的威脅。

可停靠航艦 威脅印太

雲壤海軍基地位於柬埔寨西南部的施亞努市，面向暹羅灣，靠近南海與麻六甲海峽。英國金融時報透過一張由美國商業衛星影像公司「BlackSky」提供的照片分析，稱當地興築的碼頭幾乎完工，且在大小和設計上與解放軍駐非洲吉布地基地使用的碼頭「驚人地相似」。

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報導指出，美國國防部認為，中國正在柬埔寨興築設施，提高其海軍投射能力，不過中柬均否認人民解放軍將能進出雲壤基地。雖然目前解放軍海軍規模已然超越美軍，但在缺乏海外基地與補給能力的情況下，仍無法達成「遠洋海軍」的發展目標。

柬埔寨國防部發言人紹奇告訴法新社，基地即將完工。他強調，「那裡沒有中國的軍事基地，我們只是在現代化我們的軍隊，以保護領土完整。」中國駐美國大使館發言人則強調，柬埔寨憲法寫明禁止興建外國軍事基地，建造雲壤基地是要加強柬埔寨的能力。中柬三月在柬埔寨領海舉行了首次海軍演習。

華盛頓安全智庫保衛民主基金會（FDD）的軍事專家辛格爾頓說，BlackSky公布的衛星照片，顯示改造工程，尤其是一個長三六三公尺的防波堤工程進展快速。他指出，「雲壤基地西岸可見的深水碼頭，與中國在吉布地的軍用碼頭幾無二致。」

一名前美國情報官員表示，華府內部一直爭論過雲壤基地對中國的用處，以及為何會比在南海或海南島建基地更好。他認為，若美中開戰，美軍可以直接轟炸南海基地，但空襲雲壤基地的話，等同轟炸柬埔寨領土。

美國國安會前官員韋德寧認為，雲壤基地在南海爆發衝突時會有最大戰略價值，同時可延伸和鞏固中國海軍在麻六甲海峽的運作能力。

喬治城大學中國問題專家麥艾文表示柬埔寨海軍基地增強中國在東南亞區域影響力，這代表開發中國家正迅速成為美中軍事競爭的場域。非洲和拉丁美洲可能是下一個。

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