北京假新聞大外宣 滲透美媒體網站

被指控經營假獨立新聞網站為中國宣傳的上海海訊科技有限公司（Shanghai Haixun Technology Co.）。（擷取自上海海訊科技官網）

2023/07/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國資安業者「麥迪安」（Mandiant）廿四日發布的新報告，早被踢爆與北京當局搞大外宣有關的中國行銷公司上海海訊社科技有限公司，被發現很清楚其所從事的是對外資訊戰，除了稍早的透過假網站與假帳號發送假新聞，近來已改採新招，包括將親中內容分發到美國合法新聞媒體的子領域，及在紐約時報廣場上登親中廣告。

利用行銷公司打資訊戰

Google子公司麥迪安去年八月初曾踢爆，至少七十二個假的新聞網站與許多假的社群媒體帳號偽裝成獨立新聞媒體，以多種語言散播符合中共政治戰略利益的內容，而且這些假網站與假帳號都與海訊社有關；麥迪安當時說，無法判斷海訊社涉入此中國大外宣資訊戰的程度或是否知情。麥迪安當時將這波假新聞大外宣運動，暱稱為「海能量」（HaiEnergy）。

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但在廿四日發布的新報告中，麥迪安稱過去數月來已掌握更多證據，顯示海訊社不但了解「海能量」、透過外包平台Fiverr為「海能量」招人，還採取新的「海能量」策略、技術與程序，包括利用新聞通訊服務將親中內容分發到美國合法新聞媒體的子領域，以及借助較不傳統的程序，像是在紐約時報廣場的廣告看板上投放親中訊息。

資助抗議活動 事後批美

報告中說，包括亞利桑那共和報與匹茲堡郵報等至少卅二個網站的財經新聞子領域，曾出現中國官媒新聞，以及內容痛批美國記者、學者與批中人士的文章。

報告指出，有證據顯示「海能量」可能至少資助兩場在華盛頓舉行的現場抗議活動；「海能量」再把這些抗議活動拿來當作批美的資訊戰素材，藉以鼓吹美國社會內部分歧的論述，以及發送對美國政府去年六月禁止所有新疆產品的批評。報告說，其中一場抗議活動甚至只有十幾人到場，但足以顯示「海能量」運動推動親中大外宣的努力程度與野心；這些花錢聘來的抗議者自稱是音樂家或演員，渾然不知自己正參與一場親中的認知戰。

在媒體披露麥迪安的最新報告後，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，不清楚調查的內容，「中國一向堅持不干預他國內政」。海訊社沒有回覆評論要求。

美國資安業者調查發現，中國公關公司涉嫌在華府促成多起抗議活動，做為廣泛的親北京當局認知作戰一環，還利用假新聞網站組成的網絡來助長親中言論，進一步影響美國政治風向。（美聯社檔案照）

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