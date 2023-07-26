中國干預加拿大事務 至少37年

加拿大政府文件顯示，中國從卅七年前就開始利用公開或秘密行動，影響和利用加國僑民，藉此干預加國內政。圖為中國國家主席習近平（右）去年十一月在印尼峇里島舉行的廿國集團（G20）領袖峰會上，「斥責」加拿大總理杜魯道（左）。（路透檔案照）

2023/07/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕一份新公佈的加拿大政府文件顯示，中國從卅七年前就開始利用公開的政治伎倆或者秘密行動，影響和利用加國的僑民，藉此干預加國內政。

「加拿大通訊社」根據資訊取得法，取得加國聯邦情報諮詢委員會於一九八六年二月提出的報告「中國／加拿大：對加拿大華裔社區的干預」，報告多數內容因安全顧慮遭塗黑，不過可見內容顯示，報告指出中國「一直持續力圖影響海外大型華人社區，利用這些僑民遂行其經濟和政治目的」，「在加拿大，正如在其他許多西方國家，中國利用公開的政治活動和秘密的情報行動雙管齊下…來達成這些目標」，並警告，中國在利用新的以及可能更有力的技巧來達成干預目的。

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利用僑界洗白天安門鎮壓

加國政府前情報分析員、現任卡爾頓大學國際事務學院高級研究員巴恩斯說，這份報告「呈現加國情報單位注意這個問題（中國干預） 幾十年了」。他說，聯邦情報諮詢委員會由樞密院安全與情報事務協調官主管，「該委員會的報告廣發給政府高層官員」。

加拿大「多倫多支持中國民運會」（TADC）聯合主席關卓中說，他對這份報告並不感到意外，他知道中國早自一九八○年代就設法培養個人和團體來干預加國事務，不過當年這類活動尚處於「非常低度」，「我很高興當年有人知道此事，但是我敢保證，當時沒有人採取行動」；他說，一九八九年天安門事件後，中國為了洗白血腥鎮壓民運的形象，開始加強影響加國僑界。

這份報告揭露時機正值媒體披露一連串中國干預加國政治事件，使自由黨政府面臨壓力要調查、追究外國干預行為。這些被披露的事件包括中國試圖干預加國過去兩屆大選，最近的例子如一名加國退休皇家騎警進行洗錢、情報蒐集等調查，讓中國政府從中得利，因此被依涉嫌外國干預罪遭逮捕。

連博物館都遭中國滲透

「自由亞洲電台」報導，「加拿大華人關注中共違反人權小組」成員列國遠指出，可能連加國「華裔博物館」都成為中國滲透對象，該博物館七月一日在溫哥華開幕，多位政要受邀出席備受禮遇，但代表博物館所在地選區、向來關注中國人權問題的國會議員關慧貞「連位子都沒有」，列國遠說，是不是對中共敢言批評，就會連位子都不給你坐。

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