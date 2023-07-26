中國外長秦剛免職 王毅回鍋

中國全國人大常委會廿五日表決通過免除外交部長秦剛（見圖）職務，由前外長王毅回任。（歐新社檔案照）

2023/07/26 05:30

上任半年「被消失」一個月 任期最短外長

〔編譯陳成良、記者陳鈺馥／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長秦剛「消失」一個月後，中國全國人大常委會廿五日決定，免去秦剛兼任的外長職務，由曾在二○一七年至二二年擔任外長的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅回任。秦剛自去年十二月卅日上任至今僅半年多，成為中共建政以來，任期最短的外長。

無免職原因 秦剛仍擔任國務委員

兩岸政策協會研究員吳瑟致認為，此事是保守派的反撲，迫使習近平將秦剛換掉；王毅回鍋代表習對外交系統的不信任，中國外交未來仍是由習親自掌控。

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新華社及央視簡要報導相關消息，但未說明秦剛免職原因，中國外交部先前一直以「健康原因」來面對外界有關秦剛「消失」的疑惑。中國政府官網顯示，秦剛目前仍擔任國務委員。

五十七歲的秦剛過去被視為中國國家主席習近平的親信，也是「戰狼外交」的最佳代言人，自六月廿五日後即未公開露面，外界議論紛紛，近期應由外長參與的外交活動，多由王毅代為主持或出席。外媒多次追問秦剛下落，中國外交部發言人汪文斌僅在十一日透露是因健康因素缺席，但外界揣測是秦剛陷入婚外情風波，或是捲入政治鬥爭而「被消失」。

受到習近平賞識的秦剛，可說是中國政壇當前最耀眼的新星。秦剛在二○二二年十月的中共第廿次全國代表大會中，以五十六歲之姿晉升中央委員，更在同年底打破慣例提前出任外長。今年三月，離五十七歲生日不到十天，秦剛更兼任副國級的國務委員。

外界認為，秦剛深獲習近平信任，官運才會特別亨通，因此這次「出事」，各界更加關注北京當局如何處理。如今官方宣布免除他的職務，但外界將繼續猜測秦剛的出事原因，後續效應仍有待觀察。

遭保守派打臉 習仍掌控外交系統

吳瑟致觀察，正因為秦剛升遷順遂顯示他深受習近平信賴，也讓傳統外交系統眼紅。在傳統的外交系統裡面，有不同部門利益與派系，在秦剛「消失」的一個月，一定有些把柄被拿出來，使得習近平不得不面對。秦剛這件事前後拖了一個月之久，中間沒有傳出任何解決方案，直到人大常委會臨時開會才定案，代表習近平原本希望能把這件事件壓下來，看能不能順勢帶過，先前還有傳言秦剛會恢復外長身分，這表示中共內部是有兩股力量在鬥爭。

吳瑟致指出，王毅回鍋擔任外交的人事安排，令人跌破眼鏡，這是過去從來沒有過的。該人事案顯示習對外交系統的不信任，所以由王毅回鍋，這是較好控制的選擇，中國外交依舊能掌握在習近平手上。

他研判，秦剛出事其實對習近平來說是一種打臉，不過從結果來看，不是最差的一個狀態，因為新任外交部長並非先前傳出的劉建超，劉的背後是團派，這對習近平來說，才是最大的傷害。

中國前外長王毅回鍋（見圖）代表習近平不信任外交系統，中國外交未來仍是由習親自掌控。（歐新社檔案照）

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