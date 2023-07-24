中國東南部署東風17 距台最近僅400公里

中國正將部署在東南部省分的短程彈道飛彈升級成東風-17中程彈道飛彈，瞄準台灣及台灣的盟友，部分飛彈距台僅四百公里，企圖在衝突爆發時壓縮台灣的預警時間。（美聯社檔案照）

2023/07/24 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「蒙特瑞密德伯里國際研究學院」近期一份報告指出，根據中國人民解放軍火箭軍基地的衛星影像，共軍正將部署在東南部省分的短程彈道飛彈升級成「東風-17」中程彈道飛彈，瞄準台灣及台灣的盟友，部分飛彈距台僅四百公里，企圖在衝突爆發時壓縮台灣的預警時間。

香港「南華早報」廿三日報導，蒙特瑞密德伯里國際研究學院「詹姆士‧馬丁不擴散研究中心」學者埃弗萊斯（Decker Eveleth）七月稍早發表題為「二○二三年中國人民解放軍火箭軍戰鬥序列」報告，指中國過去十年提升飛彈力量，中國東南部省分的火箭軍部隊更不斷升級射程一千公里以內的短程彈道飛彈，使其能在兩岸衝突時瞄準台灣及其盟友。

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國防情報公司「詹氏亞太」（Janes Asia-Pacific）記者卡加爾（Kapil Kajal）進一步指出，共軍已逐步以東風-17中程彈道飛彈取代短程飛彈，「隨著火箭軍第六十一基地部署東風-17，共軍取得打擊西太平洋外國軍事基地和艦隊的能力」。據了解，東風-17配備高超音速滑翔飛行器（HGV），能夠滑翔飛向目標，射程可達一‧八至二‧五千公里，速度在五馬赫至十馬赫之間，可避開敵方雷達和彈道飛彈防禦系統。

儘管東風-17取代部分短程飛彈，但仍有近千枚短程飛彈瞄準台灣，可在六至八分鐘內抵達台灣。部署在中國南部和西南部的短程和中程飛彈，將是對台灣的第一波攻擊。據了解，火箭軍雖然在二○一六年才成為全軍種，但在中國去年八月和今年四月針對台灣的實彈演習和模擬攻擊中，都發揮重要作用。

埃弗萊斯也同意東風-17將成為對台灣及盟友第一波攻擊的飛彈，並指最新部署狀況可能是共軍企圖在衝突發生時，減少東風-17攻擊台灣的飛行時間，將台灣獲得預警的時間降至最低。東風-17無疑是用來攻擊台灣防空設施，以便調動其他飛彈攻擊台灣。

針對美國 大量製造東風26

不過，美國許多系統都不在東風-17射程範圍內，無法到達關島和其他美國主要海軍部隊。因此，中方正在大量製造射程至少三千公里的東風-26中程彈道飛彈，「我認為這是共軍武器庫中最重要的飛彈」。

他說，東風-26已部署在安徽、新疆等地的七個火箭軍旅，而遼寧的火箭軍第八旅也在建造東風-26相關設施。由於東風-26屬內陸系統，不僅難以瞄準，還位於核設施附近，可配備傳統或核彈頭，美國任何嘗試壓抑東風-26的舉措都有擊中核設施的風險。

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