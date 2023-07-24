最高鐵路橋將通車 印度抗中扭轉情勢

契那布大橋（取自網路）

2023/07/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「日經亞洲」廿三日報導，歷經十五年打造，喜馬拉雅山區的全球最高鐵路橋梁「契那布大橋」（Chenab Rail Bridge ）將在數月內全面通車，為新德里當局在當地藉一系列基礎建設提升工程，以整合爭議性與遭孤立地區並提升國防的最新舉措之一，前印度軍方高層稱此橋為扭轉印中與印巴對峙情勢的一大關鍵。

往返喀什米爾補給 大幅縮時

跨越同名河川的契那布大橋總長一三一五公尺，高三五九公尺，比法國巴黎地標艾菲爾鐵塔還高廿九公尺。印度官方稱該大橋將於今年十二月底或明年一月通車，有助於喀什米爾地區的繁榮；但這座以防爆鋼與水泥柱打造、能抗規模八強震的橋梁，也能讓印軍掌握重大戰略優勢—確保往返印度與巴基斯坦有領土爭議的喀什米爾，以及往返鄰近印度與中國有邊界爭議的拉達克（Ladakh）這兩個地區，全天候暢行無虞。

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前印度陸軍北方司令部司令胡達（DS Hooda）預測，就軍事量能與當地經貿旅遊而言，契那布大橋通車均為改變情勢的一大關鍵，有助於喀什米爾居民運送蘋果與其他農產，也能讓軍方快速進行人員與設備移防…「火車的運量是卡車的五十倍」。目前只有一條主要公路通往喀什米爾首府斯利那加（Srinagar），而且還頻受大雨與坍方影響，阻礙軍民車輛前往喀什米爾與拉達克。

前印度陸軍後勤部負責人帕爾（Amrit Pal）指出，車隊從查謨到斯利那加要十二小時，後勤車隊要十六小時，但如今改走鐵路則可縮短到三小時以內。

除了契那布大橋，印度還在梭吉拉（Zojila）打造連結喀什米爾與拉達克、號稱亞洲最長的雙向公路隧道，為新德里當局改善與偏遠地區的連結，以及舒緩軍事後勤的另一舉措。

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