香港理大抗爭秋後算帳 125人總刑期逾500年

2019年11月聚集在香港理工大學的「反送中」抗爭者，遭鎮暴警察包圍，雙方多天日夜對峙，網友號召在油尖旺區聚集，試圖營救理大校園內抗爭者。港警後來在旺角一帶設下封鎖區，拘捕二一三人。（路透檔案照）

2023/07/17 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港媒體報導，香港理工大學在二○一九年十一月十八日「反送中」抗爭期間遭警方包圍，因「圍魏救趙」被捕的二一三人中，迄今被裁定暴動罪成立者達一四一人，其中一二五人已遭判刑廿九個月至六十四個月不等，總刑期超過五○○年。

141人暴動罪成立 僅2人逃過一劫

明報十六日報導，香港警方一九年十一月十八日在理工大學外圍拘捕的二一三人全部被控暴動罪，分拆成十七起案件處理，首案於二二年四月開審，迄今有十案在法院完成審訊及判刑，截至十五日止累計一四一人被裁定暴動罪成，僅二人獲裁定暴動罪不成立。

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香港區域法院十五日對香港理大外圍地區「暴動案」第十案宣判，十九名被告年齡介於十七歲至卅一歲之間，有十八人被判刑三年至四年九個月，最年輕的女被告押後至八月五日宣判，以等待教導所報告。法官游德康表示，「暴動」後街道滿目瘡痍，被告置身現場以壯大聲勢，應判處「阻嚇性刑罰」。

據報導，游法官就暴動罪採納「四年半」為量刑起點，考慮被告過去有良好品格，以及十名被告案發時未滿廿一歲、卻等候審訊近三年半時間，因此酌情減刑「三個月」。

一九年十一月中旬聚集在香港理大的「反送中」抗爭者，遭鎮暴警察包圍，雙方多天日夜對峙，警方誓將「勇武派」一網打盡，狂射催淚彈、橡膠子彈、水砲、「聲波砲」及實彈等。當時，網友號召在油尖旺區聚集，以分散理大的警力，試圖營救理大校園內抗爭者。港警後來在旺角一帶設下封鎖區，拘捕二一三人。

根據港警資料，十七起理大外圍暴動案中，目前十案已宣判，五案審理中，另有兩案尚未開始審訊，分別安排在今年十月及十一月開審，審訊很可能橫跨至明年，屆時離事件將已逾四年。

在被裁定暴動罪成立者的一四一人中，迄今已有一二五人被判刑廿九個月至六十四個月不等，所有人的刑期加總超過六三一一個月，即逾五二五年；另有五人被判入教導所，另有五人已離港潛逃及被發佈拘捕令。

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