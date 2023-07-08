中國染指台灣 對美就是災難

美國海軍情報局上月的簡報稱中國正積極破壞印太地區穩定，美國應予以譴責與究責。圖為今年五月下旬中國殲十六戰機在南海上空近距離挑釁美軍偵察機。（法新社）

2023/07/08 05:30

美海軍情報局示警

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「空軍與太空軍雜誌」六日引述美國海軍情報局（ONI）上月的一份非機密簡報指出，中國無論以何種方式控制台灣，對美國而言都是災難；美國應譴責中國在世界各地的惡形惡狀、追究其責任，以及展開強力溝通以反制中式敘事。

防美影響力與信譽暴跌

簡報中稱中國國家主席習近平是自毛澤東以來最危險的中國領導人，以及共軍已強大致命到與美軍「旗鼓相當」；中國若成功控制台灣，即便未動武，對美國而言也極具災難性，因為習近平將因此在國內外享有「超凡的新的合法性」；台灣落入北京也傳達出極權專制在意識形態之戰中擊敗民主自由之意，中國因此得以吸納台灣這個主要經濟體、朝獨霸太平洋更進一步，以及讓共軍在其他的領土聲索上更有恃無恐。

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台半導體技術恐遭利用

中國將因此控制特別是半導體製造等地台灣關鍵技術，並能立即使用美國對台出售的各式武器系統。台灣陷落可能導致更多國家臣服北京進而影響力大增，但美國的影響力與信譽卻會因此暴跌，美國的自由開放的印度太平洋地區此一承諾將遭質疑；屆時將會有一股「美國沒落」感，亞洲也不再有說中文的民主政體。

中為全球霸主不擇手段

該簡報還說，中國正「積極破壞」印太地區的穩定與損害基於規則的國際秩序，美國必須對中國硬起來。美國海軍情報局指揮官史都德曼指出，美國正處於一場願景競爭的國際爭鬥中，中國多年來積極追求執行一項宏偉戰略，其目標包括先成為區域霸主，再進階為全球霸主，從美國手中奪走影響力，與建立一個有利於北京的新的世界秩序；而這個在中國被稱為「中華民族偉大復興」的戰略目標，為北京當局的「不擇手段」，找到合理的藉口。

應強力反制中國全球霸行

根據該簡報，中國日益頻繁使用「間諜、脅迫、施壓、顛覆與假訊息」以達成全球優勢與「形塑國際體系」；美國若要在民主與專制的願景競爭中取勝，就不能繼續使用「要死不活」的資訊工具，以及必須挑戰北京當局針對中國和平崛起及其意圖的敘事；不對此發聲「會讓（美國）更脆弱」。

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