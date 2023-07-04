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    存在任意執法、拘留及禁止出境風險 赴中慎行 美列3級旅遊警示

    美國國務院發布最新第三級旅遊警示，建議美國人應「重新考慮前往」中國旅行，因為當地存在任意執法、禁止出境，以及錯誤拘留的風險。（美聯社）

    美國國務院發布最新第三級旅遊警示，建議美國人應「重新考慮前往」中國旅行，因為當地存在任意執法、禁止出境，以及錯誤拘留的風險。（美聯社）

    2023/07/04 05:30

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美聯社報導，在中國通過「對外關係法」及新版「反間諜法」後，美國國務院發布最新第三級旅遊警示，建議美國人應「重新考慮前往」中國旅行，因為當地存在任意執法、禁止出境，以及錯誤拘留的風險。在美國旅遊警示系統中，第三級僅次於第四級「切勿前往旅行」。

    今年五月，七十八歲美國公民梁成運在中國就被以「間諜罪」，判處無期徒刑。

    新版反間諜法 讓外商不寒而慄

    中國全國人民代表大會常委會上週甫通過「對外關係法」，威脅要對「危害」中國利益者採取反制措施。中國最近修訂的「反間諜法」則讓外國商界不寒而慄，辦公室可能突遭搜索。這兩項法律一日甫生效。中國還有可制裁外國批評者的法律。

    國務院指出，中國政府未根據法律公平和透明程序，就禁止美國等國公民出境；美國公民在中國旅行或居住可能會被拘留，無法獲取美國領事服務或被控犯罪的相關訊息；中國當局有廣泛自由裁量權，可將「範圍廣泛的文件、數據、統計或材料當做國家機密」，拘留和起訴被控間諜活動的外國人。

    公告列舉 可能被視為犯罪行為

    國務院列舉一系列在中國可能被視為犯罪行為的事例，從參加示威活動，到發送批評中國政策的電子訊息，甚至僅在被視為敏感的領域執行研究；中國出境禁令可用於強迫個人參與其政府調查、迫使家庭成員從國外返回、有利於中國公民的民事爭端解決，以及獲得對外國政府的議價籌碼。

    美國對香港也發布應「格外小心」的第二級旅遊警示、對澳門應「重新考慮」的第三級旅遊警示。

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