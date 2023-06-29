中駐歐盟大使 支持烏收復克里米亞

俄羅斯27日晚間發射飛彈擊中烏克蘭東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家餐廳，至28日已造成至少11人喪生，包括3名十幾歲的青少年，另有至少60多人受傷，救援人員仍在斷垣殘壁中搜索傷患。（法新社）

2023/06/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯廿七日發射飛彈空襲烏克蘭東部城市克拉莫托斯克一家受歡迎的餐館，造成至少十一死、六十一傷。在烏俄持續交戰之際，教宗方濟各的特使廿八日抵達莫斯科，為烏俄戰爭尋求和平解決之道。烏克蘭總統澤倫斯基則強調，不接受將戰爭轉變為「冷衝突」的和平提議。

克里姆林宮廿八日表示，俄軍只鎖定軍事目標攻擊，否認襲擊民用基礎設施。俄國國防部說，俄軍攻擊的是烏軍第五十六旅高階參謀的臨時部署點。不過據烏國媒體報導，克拉莫托斯克遭到兩枚「伊斯坎德」飛彈襲擊，其中一枚擊中該市一家熱鬧的餐廳，那邊有大量平民，據警方通報，十一名死者中包括三名青少年，六十一名傷者有三名哥倫比亞籍公民，包括該國國會議員荷拉米洛。

請繼續往下閱讀...

另一方面，俄羅斯近日發生兵變後，中國一改其曖昧立場，駐歐盟使團團長傅聰近日接受卡達半島電視台專訪時突然表示，中國政府不反對烏克蘭收回獨立時的全部領土，包括奪回被俄羅斯侵佔的克里米亞地區。中國外交部發言人毛寧對此回應稱，中方關於烏克蘭危機的立場一貫、也是非常明確的，中方認為各方應當透過對話談判，為政治解決危機創造條件。

北約峰會下個月將在立陶宛舉行，立陶宛總統瑙塞達與波蘭總統杜達廿八日抵達基輔，和澤倫斯基進行會談，兩人都表示支持烏克蘭加入北約和歐盟的努力。澤倫斯基表示，他明白仍在戰爭中的烏國無法加入北約，但希望烏克蘭能在這次峰會上，得到一旦戰爭結束就能加入北約的信號，並在加入北約之前，得到安全保證。

立陶宛波蘭總統訪基輔 力挺加入北約

立陶宛政府則在總統抵達之際宣布，已為烏克蘭採購兩套挪威製的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）發射器，並將在三個月內完成交付。該國還將援助十輛M113裝甲運輸車。

廿八日是烏國的憲法日，澤倫斯基向國會發表演說，宣稱烏國已走上勝利之道，他已草擬一份十點和平方案，當中包含恢復烏克蘭的領土完整、俄國部隊撤出，以及恢復烏克蘭的國界。澤倫斯基表示，他仍然反對任何凍結俄國自全面入侵以來所取得領土成果的和平計畫，「烏克蘭將不會同意任何冷衝突（frozen conflict）的變形」。

此外，方濟各派遣祖皮樞機（Matteo Maria Zuppi）以教宗特使的身分，廿八日抵達莫斯科訪問兩天，尋求加強對話，以及烏俄戰爭和平解決之道。祖皮六月初曾訪問基輔會見澤倫斯基，但會談沒有進展。

俄羅斯27日晚間發射飛彈擊中烏克蘭東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家餐廳，至28日已造成至少11人喪生，包括3名十幾歲的青少年，另有至少60多人受傷，救援人員仍在斷垣殘壁中搜索傷患。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法