瓦格納兵變 傳俄攻烏前指揮官相助

曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金（左），傳與俄國國防部長紹伊古（右）不合，疑事先掌握瓦格納集團兵變計畫。（美聯社檔案照）

2023/06/29 05:30

俄軍內訌擴大 美爆料早知普里格津要叛變

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿八日報導，根據曾聽取相關情報簡報的美國官員表示，俄羅斯高階將領、前烏克蘭戰爭俄軍指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin）事先便知道傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津打算兵變，令人質疑俄軍高層是否協助普里格津叛亂。

普里格津本要抓防長與參謀總長

爆料的美國官員說，還在查證蘇洛維金是否協助普里格津策畫兵變。倘若蘇洛維金真的涉及這場事變，將是烏戰爆發以來俄軍領導層內鬥的最新徵兆，以及可能顯示，支持普里格津的俄軍將領們，與普廷的兩大高階軍事顧問─國防部長紹伊古和參謀總長格拉西莫夫之間，存有更廣泛分歧。普里格津與蘇洛維金自俄國軍事介入敘利亞內戰時開始合作，曾稱讚蘇洛維金是俄軍最有能力的指揮官。

請繼續往下閱讀...

華爾街日報則引述西方官員的話報導，普里格津發動兵變時，原本計畫抓捕前往俄烏邊界視察的紹伊古和格拉西莫夫，但在兩天前被俄國聯邦安全局（FSB）得知，普里格津被迫提前動手，改為向莫斯科前進。

綜合美國官員、分析家與前任官員的說法，普廷如今得決定是否相信蘇洛維金曾協助普里格津以及應做何回應，普廷若掌握實證，勢必得解除蘇洛維金的指揮官職務；但若普廷認定蘇洛維金只是知情但未協助，蘇洛維金便可望保住官位。而普廷迄今看似只想讓普里格津一人擔起兵變全責。

蘇洛維金也支持紹伊古必須下台

分析家指出，蘇洛維金是備受敬重的將領，也頗受官兵歡迎，曾協助支撐俄軍在烏克蘭戰線上的防禦，今年一月被降職，戰爭直接指揮權交給格拉西莫夫。蘇洛維金曾發影片呼籲瓦格納停止兵變及駐烏俄軍勿參與叛變，但美國前官員說，影片中蘇洛維金的肢體語言顯示，譴責前盟友普里格津令他不安，因兩人對俄軍領導層的看法一致。據悉，蘇洛維金不支持罷黜普廷，但看似認同普里格津的立場，即紹伊古與格拉西莫夫必須下台。蘇、普兩人皆在烏戰戰術上，與紹伊古及格拉西莫夫有過摩擦。

美國資深官員還暗示，普里格津在兵變後之所以能保住一命，可能跟他與蘇洛維金的盟友關係有關。美國官員說，有跡象表明，還有其他俄軍將領可能也支持兵變；因為若非確信有其他大權在握者出手襄助，普里格津不會出手。報導中暗示，其他襄助者可能是俄軍中將阿列克謝耶夫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法