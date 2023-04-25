挺台維吾爾美女 當選日本眾議員

英利（取自推特）

2023/04/25 05:30

英利曾任聯合國官員 主張鞏固日台關係

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕日本廿三日完成補選的五席參眾議員，其中自民黨提名當選的大分縣參議員白坂亞紀，是知名的「銀座媽媽桑」，千葉縣眾議員英利Arfiye（阿麗菲亞）則為維吾爾裔的前聯合國官員出身，兩名政治素人均因身分背景而受到矚目。英利去年接受「美國之音」專訪時曾表示，台灣是她非常想去的地方之一，日本鞏固與台灣關係至關重要。

知名「銀座媽媽桑」 白坂亞紀凍蒜參議員

現年五十六歲的白坂亞紀出身大分縣竹田市，父親是報社記者，母親經營珠算教室，她為了成為一名記者而進入早稻田大學第一文學部，但她在早稻田就學期間，就在日本橋的俱樂部打工，以「女大生媽媽桑」在業界闖出名號。一九九六年，年方卅的白坂在銀座開了兩家俱樂部，成為「銀座媽媽桑」。

請繼續往下閱讀...

白坂在銀座擁有四家店，二○一八年曾上過日本放送協會（NHK）製作的節目，介紹夜晚在銀座工作的女性，除了媽媽桑的工作，白坂還推動在銀座養蜂的「銀座蜜蜂計畫」等公益活動，擁有高知名度和雄厚的政商人脈。她在選舉公告前記者會中，自我介紹是「銀座超級有名的右派媽媽桑」，最尊敬的政治家為已故前首相安倍晉三。

不過，大分縣是前首相村山富市的出身地，兩席參議員席次過去大都由日本社會黨或民主黨與自民黨分庭抗禮，白坂這次獲得自民黨提名，與立憲民主黨的前參議員吉田忠智對決，最後以領先三四一票的些微差距險勝，完成了銀座媽媽桑進軍國會的壯舉。

現年卅四歲的千葉縣眾議員英利Arfiye，父親為維吾爾裔，母親則為烏茲別克裔，雙親很早就來日本工作，她出生於福岡，但在十歲隨著父母歸化日本籍之前，拿的是中國護照，漢名為阿麗菲亞。英利歸化日本後隨著父親調職到中國，在上海和廣州的美國國際學校完成高中學業，後來留學美國喬治城大學完成碩士學業，二○一二年進入日本銀行工作，一六年通過日本外務省外派國際機構的「JPO考試」，成為聯合國職員，負責人權問題和安全保障事務。

英利控訴中國迫害 對維族「種族滅絕」

在參選過程中，英利的姓名、歸化日本籍、父親為派駐中國的日企高層主管等背景，遭到極右派人士的質疑和攻擊，選戰打得並不輕鬆。去年她出馬角逐參議員時曾向「美國之音」表示，她以長年在聯合國經手人權工作的經驗，堅定地以「種族滅絕」一詞指控中國在新疆對維族的迫害。對於台灣，英利表示，台灣是她非常想去的地方之一，她認為日台關係一直很好，台灣人對日本有正面感受，是一種很大的榮耀，而且這種情緒是互相的。

英利還表示，看到烏克蘭的遭遇，日本鞏固與台灣關係至關重要，她也很期待看到日台關係進一步發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法