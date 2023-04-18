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    俄異議人士遭判刑25年 聯國促放人

    卡拉姆扎（路透）

    卡拉姆扎（路透）

    2023/04/18 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕俄羅斯莫斯科法院十七日以叛國等罪名，判處俄國反對派人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza，見圖，路透）廿五年徒刑，是俄國自入侵烏克蘭以來，為打壓異議祭出的最嚴厲懲處。德國和英國等對此均予嚴厲譴責，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）也敦促俄國立即釋放卡拉姆扎，並稱這項判決形同再次打擊俄羅斯國家法治和公民自由。

    侵烏之後「最嚴厲懲處」

    現年四十一歲的卡拉姆扎是三個孩子的父親，畢業自英國劍橋大學，持有俄國和英國護照，多年來發言批評俄羅斯總統普廷，並遊說西方政府對侵犯人權的俄國政府及個人實施制裁，去年四月被當局指控散播俄軍相關不實資訊遭到拘留，隨後又因公開批評克里姆林宮和對烏克蘭發動戰爭，被國家檢察官冠上叛國罪名。卡拉姆扎在法院宣判廿五年徒刑之後，高呼反對派的口號「俄羅斯將獲得自由」。

    卡拉姆扎上週在法庭結辯中，拒絕要求法院無罪開釋，並將本次閉門審判與前獨裁者史達林主導的作秀公審相比。他還說，他對自己過去說的話負責，只為一件事責怪自己，那就是沒能讓眾多民主國家的同胞和政治人物相信，克里姆林宮政權危害俄羅斯和全世界，「罪犯應該要為他們所作所為感到後悔」。

    就在卡拉姆扎被捕數小時前，美國有線電視新聞網（CNN）正播出他描述克里姆林宮是「殺人犯政權」的訪問片段。他也在美國和歐洲國家的演說中，指控莫斯科鎖定烏克蘭平民目標進行轟炸。英國駐俄大使布羅納特（Deborah Bronnert）在法庭外表示，判決結果令人震驚，呼籲莫斯科立即釋放卡拉姆扎。英國外交部已為此召見俄國駐英大使克林（Andrey Kelin），並譴責此舉乃基於政治動機的定罪。

    獨立人權組織OVD-Info指出，目前約有兩萬名俄國人因反戰被捕，超過四五○人因反對侵略烏克蘭涉及刑事罪，包括在社群平台上發布反戰資訊等，面臨最高十五年刑期，使得二○二二年成為俄國現代史上最專制高壓的時期。

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