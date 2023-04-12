美菲肩並肩軍演 首度演練實彈擊沉船艦

美國和菲律賓11日展開歷來最大規模的年度「肩並肩」聯合軍演，動員1萬7600人，嚇阻中國在台海和南海蠢動的意味濃厚。圖為2022年3月美菲「肩並肩」演習在菲國呂宋島卡加延省進行搶灘作戰訓練。（美聯社檔案照）

2023/04/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣海峽與南海緊張情勢加劇之際，菲律賓和美國十一日展開兩國史上最大規模「肩並肩」聯合軍事演習，聯手抗中意味濃厚。美菲外交與國防部長同日在華府舉行「二加二」會談，尋求加強在印太地區合作。

軍演動員1.76萬人 歷來最大規模

根據美國駐菲律賓大使館表示，這項年度軍演延續至今已卅八年，今年演習將持續到廿八日，雙方共計動員一萬七六○○人，幾乎是去年九千人的兩倍，同時澳洲出動一一一名軍事人員參演，日本也派遣軍事觀察員。

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演習地點包括呂宋島北部、巴拉望省、巴丹群島省和三描禮士省等地，項目包括增強協同作戰能力、海事安全、兩棲作戰、實彈操演、城市與航空作戰、網路防禦、反恐、人道救助、救災準備。美聯社指出，除了戰艦、戰機盡出，還會展演愛國者（Patriot）飛彈、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、標槍（Javelin）反坦克飛彈等。

兩軍還將在呂宋島三描禮士（Zambales）省外海，以海陸空聯合砲擊、轟炸方式擊沉一艘目標船艦，是史上頭一遭。菲國官員稱，任務旨在強化海岸防衛，並不針對任何國家。此外，兩軍也將假想島嶼遭到佔領，演練兩棲奪島作戰。

隨著華府正擴大在菲國的軍事部署，菲律賓日前宣布增加美軍在另外四座基地的進出權限。新增地點面向在美中競爭中尤為重要的台灣和南海。但在北京提出抗議後，菲國總統小馬可仕十日表示，菲國不會將這四座基地及二○一四年與美達協議的五座基地，用於「任何攻擊行動」。菲律賓外長馬納羅同日表示，美如何使用這些基地，兩國將進行討論。

中國環台軍演 美出動5艘航艦監控

總部位於華府的諮詢公司「亞洲集團」（The Asia Group）高階顧問兼研究與分析部門副主任鄧斯特（Charles Dunst）指出，美菲兩國希望向中國釋出嚇阻訊息，主要針對台灣和南海議題。中國十日甫結束為期三天的環台軍演，模擬對台及周邊海域關鍵目標的精確打擊。

據「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，除了「尼米茲號」（USS Nimitz）緊盯中國航空母艦「山東號」，母港為日本橫須賀的「雷根號」（USS Ronald Regan），以及正在東太平洋巡弋的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航艦，共有三艘美國海軍「尼米茲級」核動力航艦正在監控台海及南海態勢。此外，搭載 F-35B戰機的「胡蜂級」（Wasp Class）兩棲突擊艦「馬金島號」（USS Makin Island），以及「美利堅級」（Amrica Class）兩棲突擊艦首號艦「美利堅號」（USS America），也分別在菲律賓和日本海域待命。

美菲外交國防二加二會談 華府同日舉行

在菲美重新強化同盟關係之際，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀十一日也會見菲律賓外長與防長，這是美菲七年來首次舉行外交國防首長「二加二」會談。法新社報導，美中因台灣而引發新一波緊張後，美國積極尋求拉攏亞洲國家。布林肯與菲律賓討論雙方回溫的關係後，將轉赴越南慶祝兩國建立全面夥伴關係十週年，然後出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。

中國武嚇台灣升溫 美擴大拉攏亞洲國家

數個月前，美國也和日本達成協議，計畫將駐紮沖繩的美軍部隊分散成小隊部署到各離島，被視為預先就中國可能對台動武預做準備。菲律賓、越南與日本都與中國存在長年領土爭議，近年更因中國擴張軍力而更為激烈。

美國和菲律賓11日展開歷來最大規模的年度「肩並肩」聯合軍演，動員1萬7600人，嚇阻中國在台海和南海蠢動的意味濃厚。圖為2022年3月美菲「肩並肩」演習在菲國呂宋島卡加延省進行搶灘作戰訓練。（美聯社檔案照）

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