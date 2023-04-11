發起新公民運動 被控顛覆國家政權 中國維權人士許志永 遭重判14年

中國山東省臨沭縣中級法院十日依「顛覆國家政權罪」，重判中國新公民運動發起人、著名法律學者許志永十四年徒刑。（美聯社檔案照）

2023/04/11 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國山東省臨沭縣中級法院十日依「顛覆國家政權罪」，分別重判中國新公民運動發起人、著名法律學者許志永十四年徒刑，以及維權律師丁家喜十二年徒刑、褫奪公權三年。維權網以「令人憤怒」形容判決，紐約「人權觀察」則呼籲各國關注及施壓北京無條件釋放兩人。丁的妻子羅勝春表示，中國不允律師公布判決書內容，是流氓行徑，一定上訴。

維權律師丁家喜 判處12年徒刑

宣判前，羅勝春公開許、丁早已寫下的法庭陳述。許志永闡述，渴望能有個真正自由、民主和法治的中國，沒有權力怪獸橫行，「政權出自選票，不是槍桿子」，並強調「厭惡權力橫行，人性扭曲的社會。少數官僚決定十三億人信什麼主義，說什麼話語，聽什麼新聞，看什麼電影」。

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丁家喜則以「專制必亡」為題，強調經歷幾輩人的犧牲，中國人民生活仍在政治受壓迫、經濟受控制、思想受奴役狀態，中國政府繼續用高科技手段強化專制統治；中國的鉅變迫在眼前，「一場民主與專制的戰役正在展開」。

禁公布判決書 丁妻控中國流氓

許志永曾在二○○三年出任北京市海淀區人大代表，要求官員公布財產、懲治腐敗。一二年十一月，許志永向中國國家主席習近平發出「一個公民對國家命運的思考」公開信，數日後被帶走；一四年一月被以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」，判處四年徒刑，但他出獄後仍投身公民活動。

許、丁兩人一九年十二月初在廈門與廿多名維權律師和友人聚會討論時政，遭警方大搜捕，成中國打壓民主倡議者指標性案件。兩人被關押期間都傳遭酷刑，家屬和律師多次申請會見遭拒。

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