中東大亂鬥 敘利亞、以色列互炸

敘利亞八日發射火箭攻擊以色列控制的戈蘭高地，以國軍方九日上午也以火箭和無人機回敬。（法新社）

2023/04/10 05:30

〔編譯陳成良／台北報導〕近日中東地區緊張局勢因以色列警方突擊耶路撒冷的阿克薩清真寺而快速升溫，八日來自敘利亞的罕見火箭襲擊，則將以色列捲入另一條戰線。以國軍方九日表示，已向敘利亞境內發射火箭、出動無人機反擊。

在六枚火箭射向以色列控制的戈蘭高地後，以色列以無人機和火箭攻擊包括火箭發射台、軍營在內的多個軍事目標。以色列國防軍發布聲明表示，敘利亞政府必須對於在以國領土內發生的所有活動負責，並且不會容忍任何侵犯以色列主權的企圖。

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以國軍方說，從敘利亞發射的火箭共六枚，其中兩枚落在戈蘭高地空曠地區，第三枚遭到防空系統擊落，另外三枚則發射失靈，所幸並未造成人員傷亡。總部設在黎巴嫩的真主黨廣場電視台（Al-Mayadeen）報導，忠於敘利亞總統阿塞德、總部設在大馬士革的巴勒斯坦組織聖城旅（Al-Quds Brigades）聲稱，他們八日晚間發射三枚火箭彈，報復以國警察在阿克薩清真寺的行動。

敘利亞國防部指出，該國防空系統已對以色列的攻擊做出回應，攔截部分以色列火箭攻擊，空襲並未造成人員傷亡，僅造成財物損失。在此之前，六日有卅多枚火箭從黎巴嫩南部朝以色列發動攻擊，導致以色列對伊斯蘭團體「哈瑪斯」（Hamas）在黎巴嫩與加薩走廊的據點發動跨境攻擊。

阿克薩清真寺是伊斯蘭教的第三大聖地，僅次於麥加和麥地那。以色列表示，警方的行動是為了驅逐極端份子，這些狂熱份子以鞭炮和石塊做為武器攻擊警方，並躲藏在阿克薩清真寺內。然而，以色列和巴勒斯坦與周邊國家在穆斯林齋戒月期間發生的跨境攻擊，已引起國際社會，甚至是以色列盟友美國的疑慮。

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