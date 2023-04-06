輕罪被檢提升為重罪 川普有機會全身而退

美國前總統川普四日在紐約出庭面對歷史性刑事起訴，對封口費案衍生的卅四項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。（路透）

2023/04/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕法律專家指出，從美國前總統川普被控的偽造商業紀錄罪名只是不會入獄的輕罪來看，檢方要證明川普非法助選並尋求重判上有其難度，主政時曾兩度逃過國會彈劾定罪的川普，有機會再次全身而退。

四日公布的起訴書顯示，川普被控的卅四項罪名，是通常不會導致入獄的輕罪（misdemeanor），但主導調查的曼哈頓地區聯邦檢察官白艾榮（Alvin Bragg）說，這些輕罪是為了從事或掩蓋其他與二○一六年總統大選有關的罪行，因此將其提升為重罪（felony）。換言之，本案並非僅是川普為支付封口費給成人片女星，或川普與幫他代墊封口費的前長年私人律師柯恩的關係，而是一名總統候選人利用其財富與影響力，來壓下可能有損其選情的消息。

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但起訴書提及許多與州法以及美國聯邦法有關的棘手問題，可能會讓辯方找到反攻的著力點，讓控罪在案件開庭審理前被撤銷。選舉法專家、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學院教授哈森說，檢方並未提供詳細的法律分析，說明如何將輕罪提升到重罪，以及規避潛在障礙。

檢方：封口費為非法手段助選

檢方宣稱，川普支付的封口費金額超過聯邦競選獻金上限，還引用透過非法手段助選屬犯罪行為的紐約州選舉法，意即川普之所以偽造商業紀錄，是為了掩蓋其非法促進選情之舉。檢方並提交一份「事實陳述」，描述川普為保護個人選情的犯罪計畫，但令部分法律觀察家驚訝的是，起訴書本身並未更具體地說明每項輕罪指控如何升級為重罪。

專家：起訴書需想像力才能串連

土羅法律中心刑事法教授克萊說，起訴書需要一點想像力才能串連起來；白艾榮並未在起訴書中具體說明川普潛在罪行，川普律師團可能會挑戰這一點。哈森則指出，辯方也可能辯稱，若涉及聯邦選舉法，就不能在州級法院起訴。

檢方在違反稅法上的指控較有勝算，即川普補給柯恩代墊的封口費，在向紐約稅務當局申報時被誤列為收入。前聯邦檢察官馬瑞奧地說，相較於競選財務犯罪，稅務犯罪更安全，也對陪審團更具吸引力。紐約資深選舉律師戈德費德則表示，就看白艾榮是否能夠提出人證物證，在排除合理懷疑下證明這些付款均旨在促進川普選情。

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