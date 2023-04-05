AI重現「音容宛在」中國殯葬業惹議

利用民眾思念逝去的親友，中國殯葬業者運用最新的人工智慧技術，重現已逝親友的數位動態影像，甚至還能與其對話，引發倫理上的爭議。（取自星島網）

2023/04/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕清明時節倍思親，利用民眾思念逝去的親友，中國殯葬業者運用最新的ChatGPT與Midjourney等人工智慧（AI）技術，重現已逝親友的數位動態影像，甚至還能與其對話。儘管業者聲稱頗受歡迎，但也引發倫理上的爭議。

已逝親友「復活」還能「對話」

據中國和香港媒體報導，有殯葬業者透過異業結盟，經由生成式人工智慧，將民眾提供的逝去親友照片、影片、聲音，甚至信件，打造出數位動態影像，「復活」了親友的音容，甚至還能模擬已逝親友的「思路及個性」，與生者對話。

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據稱試用過的民眾表示，AI經過交流訓練後，已能夠與他們對話。看著栩栩如生的逝去親友影像，聽著親友熟悉的口音，儘管明知並非真實，卻著實體會「音容宛在」的新定義，讓許多人為之動容，熱淚盈眶。

殯葬業者聲稱，試用效果比預期更好，市場反應熱烈，而且由於現代人將貓狗等寵物視為家人，下一步將研發寵物版的AI數位影像技術。業者聲稱，讓寵物「復活」要簡單許多，畢竟寵物只有「汪」或「喵」的聲音表達，「只要看起來可愛，應該就能夠療癒主人的心靈」。

「這和招魂業者有何不同？」

然而，AI的驚人發展也衍生出倫理爭議，就有民眾質疑，這種讓已逝親友「復活」的技術已經越過倫理界線，「這和招魂業者有何不同？」生者對話的對象，並非真正的已故親友或寶貝寵物，而是背後的人工智慧，「你以為是療癒，事實上只是受騙」。

也有學者指出，即使是在虛擬世界，還是必須接受規範約束，「沒有秩序就會分崩離析」，死亡並非生命的終點，讓逝去的親友重現眼前，或許可以一解思念之苦，但若有人因此困在情緒裡久久無法釋懷，就會演變成新的問題。

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