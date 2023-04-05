為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    AI重現「音容宛在」中國殯葬業惹議

    利用民眾思念逝去的親友，中國殯葬業者運用最新的人工智慧技術，重現已逝親友的數位動態影像，甚至還能與其對話，引發倫理上的爭議。（取自星島網）

    利用民眾思念逝去的親友，中國殯葬業者運用最新的人工智慧技術，重現已逝親友的數位動態影像，甚至還能與其對話，引發倫理上的爭議。（取自星島網）

    2023/04/05 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕清明時節倍思親，利用民眾思念逝去的親友，中國殯葬業者運用最新的ChatGPT與Midjourney等人工智慧（AI）技術，重現已逝親友的數位動態影像，甚至還能與其對話。儘管業者聲稱頗受歡迎，但也引發倫理上的爭議。

    已逝親友「復活」還能「對話」

    據中國和香港媒體報導，有殯葬業者透過異業結盟，經由生成式人工智慧，將民眾提供的逝去親友照片、影片、聲音，甚至信件，打造出數位動態影像，「復活」了親友的音容，甚至還能模擬已逝親友的「思路及個性」，與生者對話。

    據稱試用過的民眾表示，AI經過交流訓練後，已能夠與他們對話。看著栩栩如生的逝去親友影像，聽著親友熟悉的口音，儘管明知並非真實，卻著實體會「音容宛在」的新定義，讓許多人為之動容，熱淚盈眶。

    殯葬業者聲稱，試用效果比預期更好，市場反應熱烈，而且由於現代人將貓狗等寵物視為家人，下一步將研發寵物版的AI數位影像技術。業者聲稱，讓寵物「復活」要簡單許多，畢竟寵物只有「汪」或「喵」的聲音表達，「只要看起來可愛，應該就能夠療癒主人的心靈」。

    「這和招魂業者有何不同？」

    然而，AI的驚人發展也衍生出倫理爭議，就有民眾質疑，這種讓已逝親友「復活」的技術已經越過倫理界線，「這和招魂業者有何不同？」生者對話的對象，並非真正的已故親友或寶貝寵物，而是背後的人工智慧，「你以為是療癒，事實上只是受騙」。

    也有學者指出，即使是在虛擬世界，還是必須接受規範約束，「沒有秩序就會分崩離析」，死亡並非生命的終點，讓逝去的親友重現眼前，或許可以一解思念之苦，但若有人因此困在情緒裡久久無法釋懷，就會演變成新的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播