俄新外交綱領 稱美為最大威脅

「烏克蘭的正教會」（UOC）疑似立場親俄羅斯且與莫斯科當局合作，遭到烏國當局取締，都主教巴夫洛（Metropolitan Pavlo）已因涉嫌美化俄國侵烏、煽動宗教分裂而遭調查，並遭處六十天居家監禁。在此之前，烏國當局已發布驅逐令，限期要求UOC神職人員搬離基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）。（歐新社）

2023/04/03 05:30

俄接安理會輪值主席國 澤倫斯基︰荒謬

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷三月卅一日簽署一項旨在遏制西方「主導」局面的新外交政策綱領，認定美國是俄國面臨的最大威脅，還強調中國、印度是俄國未來關鍵合作夥伴。

俄強調中、印是未來關鍵夥伴

這是俄國時隔近七年首度更新交政策綱領，迥異於二○一六年上一版尋求與美國建構互利關係。新版綱領質疑美國利用烏克蘭危機，與盟友向俄發動「混合戰爭」，而俄方打算優先清除美國和其他「不友好國家」對全球事務的「殘餘支配」。所謂「不友好國家」，係指譴責俄國侵烏和對俄實施制裁的歐美國家。

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俄國外交部長拉夫羅夫表示，俄國正面臨來自「不友好國家」的「生存威脅」，點名美國是「西方集體反俄政策的主要煽動者、組織者及執行者」，更指稱美國是俄國安全、國際間和平、穩定及人類永續發展的主要風險來源。

此外，這份長達四十二頁的文件另外一個引發關注的焦點，在於俄國強調與中國、印度的戰略夥伴關係。在烏克蘭戰爭後，中印擴大進口俄國原油，填補俄國在制裁下的出口空白。專家認為，俄國正試圖削弱西方在國際外交上的主導地位，同時為自己爭取更多盟友和夥伴。

俄羅斯多年來持續尋求加強與非洲國家的政經聯繫。在俄國入侵烏克蘭後，南非雖堅稱保持中立，卻與俄國和中國舉行海上聯合軍演。南非執政的「非洲民族議會」（ANC）一日更表示，已應普廷所屬俄羅斯最大政黨「團結俄羅斯黨」之邀，派遣國際關係委員會主管巴佩拉（Obed Bapela）率領的代表團前往莫斯科，討論「重新調整全球秩序，以扭轉新殖民主義和先前盛行的單極世界之後果」。

儘管烏克蘭敦促聯合國安理會其他理事國出面阻止，俄國仍接下四月份的輪值主席國。烏克蘭總統澤倫斯基批評，此事堪稱「荒謬」，表明聯合國的權威與公信力已「徹底破產」，應該對包括安理會在內的全球機構進行全面改革。

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