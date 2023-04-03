日本抗中護台 石垣島基地啟用

日本陸上自衛隊在石垣島新開設駐屯地。日本防衛大臣濱田靖一（左六）二日出席駐屯地開幕儀式。（取自日本防衛省臉書）

2023/04/03 05:30

陸上自衛隊 部署距離台灣最近的飛彈部隊

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本陸上自衛隊三月十六日在沖繩縣石垣島新開設駐屯地，部署距離台灣最近的飛彈部隊。日本防衛大臣濱田靖一在二日出席石垣駐屯地開幕儀式，強調在此部署部隊的目的在於因應中國近期行為，以提高嚇阻力及因應能力。

日本政府為強化西南群島防衛，繼與那國島及宮古島後，新開設的陸上自衛隊石垣駐屯地部署約五七○名隊員，以及12式陸基反艦飛彈（SSM）和03式中程防空飛彈（中SAM）等，防衛省在西南群島部署部隊的計畫到此告一段落。濱田致詞時表示，該基地的開設標示陸自原本未擴及西南諸島的漏洞已填補完成。

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此外，濱田受訪時還說，考慮到中國在尖閣諸島（台稱釣魚台列嶼）附近頻繁活動，以及加強對台灣施壓，「（日本）在西南地區部署部隊，就是為了表明不容藉由武力片面改變現狀的想法，並提高嚇阻力及應變能力」，將做好萬全警戒。

中國海警船闖釣島海域 滯留超過72小時

針對備受關注的日本可能在西南群島部署長程飛彈問題，濱田在記者會上僅稱，飛彈的具體部署地點尚未定案。但防衛省官員透露，鄰近中國的西南群島是部署長程飛彈的適合地點；沖繩本島的新基地即可望部署長程飛彈，距離台灣僅約一一○公里的與那國島，也是適合部署飛彈的地點。

此外，日本海上保安廳指出，四艘中國海警船上月卅日上午十一時過後，相繼進入釣魚台列嶼附近日本宣稱的「領海」；其中兩艘不斷進出，另兩艘則持續滯留，截至日本時間二日上午十一時五十四分（台灣時間同日上午十時五十四分），中國海警船已滯留七十二小時又四十六分，創下自二○一二年日本將釣魚台列嶼「國有化」以來滯留最久的紀錄。海上保安廳巡邏船要求海警船離開「領海」，並確保日本漁船安全。

中國海警船上一次長期滯留日本「領海」，是去年十二月的七十二小時又四十五分。

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