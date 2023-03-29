中國非開發中國家 美眾院通過

美國聯邦眾議院廿七日無異議通過由共和黨籍眾議員金映玉（見圖）及民主黨籍眾議員康諾里共同發起的「中國不是開發中國家法」。（法新社檔案照）

2023/03/29 05:30

包含制止強制摘取器官法

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院廿七日以壓倒性比數通過兩項中國相關法案，分別為「中國不是開發中國家法」及「制止強制摘取器官法」，前者旨在遏阻中國利用開發中國家身分，在國際組織內享有特殊待遇，進而操弄制度；後者則是希望打擊中國盛行多年的非人道「慘」業，並對主事者究責。

秦剛：中美關係處歷史低點

中國國務委員兼外交部長秦剛廿七日出席一場論壇時指出，「中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點」，根源是美國視中國為「最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰」，對中國「大搞經濟脫鉤、科技圍堵」，並指美方是為了維護霸權私利、挑動意識形態對立，甚至要復活冷戰、分裂世界，「阻斷別人的路，也會讓自己無路可走」。

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取消開發中國家特殊待遇

美國媒體報導，由共和黨籍聯邦眾議員金映玉及民主黨籍眾議員康諾里共同發起的「中國不是開發中國家法」，在眾院以四一五票贊成、零票反對無異議通過，要求美國國務卿在美國和中國都加入的國際組織、條約或協議內，尋求摘除中國的「開發中國家」標籤，重新歸類為高收入、中高收入或已開發國家，並確保中國不得在國際組織內享有「開發中國家」的特殊待遇或協助。

中國推卸應承擔國際責任

金映玉表示，中國是世界第二大經濟體，國內生產毛額（GDP）佔全球約十八．六％，經濟規模僅次於美國，既然美國被視為已開發國家，中國理應比照辦理。

她也批評，中國現在利用開發中國家身分，申請世界銀行的國際金融公司（IFC）等國際組織的發展援助和貸款，同時又將數兆美元投入開發中國家的基礎建設，做為其「一帶一路」計畫的一環，讓各國陷入債務陷阱，如此操弄制度，已剝奪真正需要幫助國家的資源。

民主黨籍眾議員魏德也指中國利用開發中國家身分，推卸應該承擔的國際責任，包括溫室氣體排放。該法案會否在參院通過仍是未知數，但共和黨籍參議員羅尼和民主黨籍參議員范霍倫也曾提出「終止中國開發中國家地位法」，顯見該議題具有兩院共識。

對涉入強摘器官人士究責

另一方面，眾院同日也以四一三票贊成、兩票反對，通過共和黨籍眾議員史密斯提出的「制止強制摘取器官法」，要求美國政府打擊以摘取器官為目的的人口販賣，推動建立自願捐贈制度，並透過雙邊外交會談和國際衛生論壇建立有效的執行機制，同時也對中國共產黨成員在內等涉嫌強摘器官及進行人口販賣的人士究責。

身兼美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席的史密斯長期關切中國人權，也因而被中國制裁。他強調，「每年，在習（近平）總書記及中共治下，平均年齡廿八歲的六萬到十萬年輕受害者遭到冷血謀殺，包括維吾爾族和法輪功學員」。他又透露，美方透過公開來源媒體了解到，中國年邁高官會在解放軍三○一醫院接受器官移植，器官正是來自被他們壓迫的人。

美國聯邦眾議院廿七日無異議通過由共和黨籍眾議員金映玉及民主黨籍眾議員康諾里共同發起的「中國不是開發中國家法」，要求美國國務卿在美國和中國都加入的國際組織、條約或協議內，確保中國不得享有「開發中國家」的特殊待遇或協助。（取自金映玉推特）

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