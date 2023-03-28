美眾院推進TikTok法案 保護美國人

美國聯邦眾議院議長麥卡錫表示，國會將繼續推動立法程序，以解決TikTok相關的國安疑慮。（美聯社檔案照）

2023/03/28 05:30

CEO聽證會未釋疑！ 美議長重申中國可取得用戶數據

〔編譯陳成良、盧永山、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕歐美更多國家採取措施，開始禁用中國短影音平台TikTok。美國聯邦眾議院議長麥卡錫廿六日表示，國會將推進旨在解決TikTok國安疑慮的法案，並重申中國政府可取得TikTok用戶數據。瑞典軍方廿七日表示，將禁止工作人員在公務手機上使用TikTok，理由是存在安全隱患。

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挪威國會上週才禁止能連上國會系統的裝置使用這款App；法國廿四日也禁止公務手機下載TikTok；歐盟執委會與荷蘭、英國、美國、加拿大、紐西蘭政府已告訴官員，不能在公務裝置上使用這款軟體，主因TikTok與中國共產黨政府的關係疑慮難以化解。日本也跟進禁止處理機密情報的政府設備使用。

日自民黨議員將催生防堵機制

日本自民黨「規則形成戰略議員連盟」事務局長、眾議員中山展宏廿七日表示，四月中旬將向政府進一步提案，要求建立一套防堵機制，一旦確認TikTok等社群軟體出現假消息，就立即停止該軟體服務。

數據中心耗電 阻彈藥廠擴建

烏俄戰爭之際，英國金融時報廿七日報導，歐洲最大彈藥製造商之一、由挪威政府和芬蘭一家國有國防公司共同擁有的Nammo，其位於挪威中部勞福斯郡（Raufoss）的最大工廠正面臨擴建障礙，因為TikTok新數據中心正在耗盡該地區所有備用電力。

Nammo執行長柏蘭特賽格（Morten Brandtzæg）被問及一家中企正阻止一家國防公司的擴張，是否巧合？柏蘭特賽格回應：「我無法排除。」

麥卡錫廿六日推文直指TikTok執行長周受資在美眾院作證「無法誠實，並承認我們已知事實、即中國政府能取得TikTok用戶數據，這令人非常擔憂」、「眾院將推進立法，保護美國人免受中國共產黨的技術影響」。

周受資廿三日出席眾院能源及商業委員會聽證會，在被問及TikTok是否應北京要求監視美國人？周回答稱「沒有」，多次否認公司向中國政府移交用戶數據並撇清與中國政府的關聯。眾院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格表示，周受資露面非但沒有安撫立法者擔憂，反而增加了美國國會採取行動的可能性。

中國控美有罪推定 無理打壓

中國外交部發言人毛寧廿七日表示，美國政府一再對有關企業做「有罪推定」和無理打壓，中國政府「從來沒有」、也不會要求企業或個人以違反當地法律方式為中國政府提供外國數據。

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