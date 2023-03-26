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    迷你北約 北歐4國聯合防空系統

    瑞典JAS-39「獅鷲」戰機去年五月飛越瑞典在波羅的海哥的特蘭島上空。（路透檔案照）

    瑞典JAS-39「獅鷲」戰機去年五月飛越瑞典在波羅的海哥的特蘭島上空。（路透檔案照）

    2023/03/26 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭令北歐國家警覺俄羅斯的侵略威脅，瑞典、挪威、芬蘭和丹麥四國的空軍司令廿四日表示，已經簽署意向書，將建立北歐聯合防空系統，整合四國超過二五○架先進戰機戰力在北大西洋公約組織（NATO）架構下聯合運作，抵抗俄國愈加升高的威脅。

    瑞典挪威芬蘭丹麥整合空軍 共同抗俄

    路透報導，這項簽署儀式十六日在德國蘭斯坦空軍基地舉行，北約空軍司令部司令、美國駐歐非空軍司令赫克爾也出席。國防新聞（Defensenews）網站報導，北歐聯合防空系統的構想最早在一九九○年代中期提出，但受當時芬蘭和瑞典秉持的不結盟政策所阻礙無法落實，如今芬蘭與瑞典即將加入北約，四國得以整合空軍，在北歐創造出一個「迷你北約」。

    丹麥空軍少將丹姆說，「我們的機隊加起來可與一個大型歐洲國家相提並論」。挪威空軍少將傅蘭德說，在北約北翼建立聯合防空系統後，還可以把美國與加拿大空軍納入單一指揮架構。

    挪威擁有五十七架F-16戰鬥機和卅七架F-35，還訂購了另外十五架F-35；芬蘭有六十二架F/A-18「大黃蜂」戰機、訂購了六十四架F-35；丹麥有五十八架F-16，另外已訂購廿七架F-35。瑞典有九十多架「獅鷲」戰機。不過不清楚這些戰機有多少可投入作戰。

    北歐國家的空軍司令是去年十一月在瑞典的會議上，首次討論更密切合作。丹姆說，「我們要看看，我們能否進一步整合我們的空中偵察，這樣我們就能共同運用彼此的偵察系統雷達資料」，不過他說，現在還沒做到這一步。

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