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    美艦連兩天航行西沙 中國氣瘋

    美國海軍廿四日提供飛彈驅逐艦「米利厄斯號」當天於南海西沙群島海域執行自由航行的影像。（美聯社）

    美國海軍廿四日提供飛彈驅逐艦「米利厄斯號」當天於南海西沙群島海域執行自由航行的影像。（美聯社）

    2023/03/25 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍第七艦隊廿四日聲明指出，海軍飛彈驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）當天於南海西沙群島海域延續前一日行動，重申南海航行權利和自由，符合國際法。同日稍早，中國國防部發言人譚克非發表措辭異常強烈聲明，指責美艦「擅闖」中國「領海」，「嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。」

    米利厄斯號廿三日即已進入西沙海域，中方當時由人民解放軍南部戰區派出機艦跟蹤監視，聲稱警告驅離。但美軍同日隨後表示，米利厄斯號照常在南海執行例行任務，未遭驅逐；隔天還透過臉書繼續放送航行南海的影像。

    譚克非廿四日召開記者會批評美方「再次非法闖入」、「破壞南海地區和平穩定」，「美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證」，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

    第七艦隊同日聲明道，米利厄斯號在西沙群島附近主張南海航行權利和自由，符合國際法，當天行動結束後將繼續在南海活動，挑戰中國對南海的「過度聲索」行徑，「透過挑戰中國、台灣、越南對無害通過的限制，及中國包圍西沙群島的直線基線主張，這次航行自由行動維護了國際法承認的權利與自由及海洋合法使用」。

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