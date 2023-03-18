2030年前全球淡水供需失衡 短缺4成

專家在聯合國水資源大會召開前呼籲各國就浪費水資源採取行動。圖為巴拿拿首都巴拿馬市的一名婦女去年十二月拿著運水車的管線集水。（法新社）

2023/03/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國衛報十七日報導，值此聯合國水資源大會召開前夕，專家指出，全球正面臨迫切的水資源危機，在本十年結束前，淡水供應將比需求預計少四十％，各國應就水資源浪費與管理採取行動。

根據「全球水經濟委員會」就水經濟所發表的最新報告，各國政府應緊急停止以方向錯誤的農業補貼來補貼開採水資源與過度用水，以及從採礦到製造等各行各業皆應全面檢討其浪費水資源的操作。該報告作者群說，各國應以「全球共有資源」來管理水資源，因為大多數國家在供水上高度依賴鄰國，而過度使用、污染與氣候危機，威脅全球水供應。

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上述報告主作者、德國波茨坦氣候影響研究中心主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）表示，世上目前對水資源的忽視正在致災；科學證據顯示，人類正面臨水危機，正在濫用水、污染水，以及藉由影響氣候而改變整個全球水文循環，「這是三重危機」。該報告另一名主作者、英國倫敦大學學院經濟學家與教授馬祖卡托（Mariana Mazzucato）則補充，全球在維護水資源上需要更積極主動、顧及共同利益，並且以公平正義為核心。

羅克斯特倫還說，許多政府仍未意識到其水資源的相互依賴程度有多高，大多數國家的約半數水供應，仰賴被稱為「綠水」的鄰國蒸發水；水是氣候危機與全球糧食危機之本，「除非能把水搞定，我們才不會有農業革命，我們面臨的所有挑戰的背後，總有水，但我們從不討論水。」報告中就水資源危機提出七大建議，包括重塑全球水資源管轄、透過公私部門協力擴大對水管理的投資、合理的水價定價，以及建立「公正的水資源夥伴關係」以便為開發中與中收入國家的水資源計畫募資等。

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