GDP五趴目標 李強坦承很拚

中國國務院新任總理李強十三日出席全國人大閉幕會後的記者會。（美聯社）

2023/03/14 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國新任國務院總理李強十三日坦言，今年要達成經濟成長率五％的目標「並不輕鬆」，但也試圖安撫企業、外資與消費者，還說民眾不會一直緊盯國內生產毛額（GDP），而是更關心身邊的事，例如住房、就業、收入、教育、醫療、生態環境等。但在這場首秀上，外界只注意到李強言必稱「習近平」。

總理上任首秀 言必稱習

前總理李克強卸任前，將今年經濟成長率目標定為五％，連續兩年創下廿多年來的最低成長目標。李強表示，現在中國經濟總量已超過一二○兆人民幣，新的挑戰也不少，要達到約五％的成長目標，恐怕不是件容易的事，「需要我們倍加努力」，需要打好「組合拳」，包括宏觀政策、擴大需求、改革創新、防範化解風險等。

請繼續往下閱讀...

李強也針對當局打壓民營經濟提出辯駁，聲稱民營經濟一定是「大有可為」。他說，在發展民營經濟問題上，中共中央的方針政策一直十分明確，民營經濟的發展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。對於媒體關注美中競爭加劇與脫鉤等議題，李強也辯稱，去年美中貿易額接近七六○○億美元，創下歷史新高，顯示兩國可以合作、也應該合作，圍堵與打壓對雙方都沒有好處。

民企、外資難立即恢復信心

至於外資企業難以在中國安心經營，甚至開始考慮撤離，李強則說，去年中國使用外資一八九○多億美元，創下歷史新高，顯示中國仍是全球投資熱點。

經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月分析，李強在記者會上沒有回應挑戰性高的問題，原因可能是缺乏國務院工作經驗；他沒有藉機提出新的、強有力的政策倡議，顯示至少在任內第一年，在政策決策方面的主導權受限，政治局會議仍將是評估中國政策方向的關鍵。即使李強的形象親商，但缺乏制度化措施，民營企業和外資不會立即恢復信心。

再者，習近平近十年來已將影響力擴展至經濟領域，經濟大權可能還是由中央財經委員會和中央全面深化改革委員會掌控，李強能否領導其中一個組織，主導經濟走向，並指揮國務院系統，仍是未知數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法