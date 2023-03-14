回應習近平 陸委會︰兩岸互不隸屬 是台灣共識

習近平13日在人大閉幕式致詞，多次談及安全及國防。（歐新社）

2023/03/14 05:30

中國人大閉幕式 習再提「一國兩制、祖國統一」

〔記者陳鈺馥、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中國國家主席習近平十三日在中國全國人民代表大會閉幕式發表談話。在台灣問題上，習近平宣稱，要紮實推進「一國兩制」實踐和「祖國統一大業」。陸委會強調，中共對台政治主張的本質是矮化台灣、片面扭曲事實，而「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實推進其改善民生權益的治理改革，負責任地維護台海和平。

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陸委會主委邱太三受訪表示，習近平的對台基調，就是所謂的「促統促融」、「反台獨」、「反介入」，還是沒有看到台灣人民的重要核心所在，我方希望中方能夠尊重台灣的主權和領土及民主自由體制。

習在人大閉幕式上表示，要紮實推進「一國兩制」實踐和「祖國統一大業」，貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進「祖國統一」進程。

人大會議十日以二九五二全票贊成，通過習近平當選國家主席、軍委主席，展開史無前例的第三個任期。邱太三在立法院答詢則說，世界都注意到全票通過，這算是世界奇蹟，在世界也是罕見。外國都認為這是皇帝和獨裁，台灣做為鄰居躲不了，更要小心應對，必須確保民主的生活和制度，國人也要認清對岸真正想法是要併吞台灣。

日學者︰中共對台工作 國安部成主力

日本時事通信報導，在全國人大會議開幕時公布的政府工作報告中，時隔四年恢復了「和平統一」措辭，語氣相對溫和。分析認為，可能是考量明年台灣將舉行總統大選，避免刺激台灣民意，但習近平透過閉幕談話再次表明對兩岸統一的堅定決心，以及對美國的強硬態度。

東京大學教授川島真指出，習近平在談話中並未提及「不放棄武力」，但中國的國防和安全預算都顯著增加，未來除將加強攻台軍備，也將加強對台統戰工作。川島說，未來中共對台工作的主體，國家安全部可能會比國務院台灣事務辦公室扮演更重要的角色，國內外的「安全」理論將被套用到台灣，對台灣的網路攻擊、言論誘導，及對滯留中國境內的台商和師生加強統治和經濟制裁。

川島並指出，二○二○年代後期，即使中國已具備攻台能力，也未必會馬上發動攻擊，首先會向台灣施加軍事、經濟、心理和情報方面的壓力，以迫使台灣人民放棄「維持現狀」和「獨立」。他認為，現在最大的焦點就是明年一月的總統大選。

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