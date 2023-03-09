外交失火 美中敵意漩渦漸深

華爾街日報指出，中國近日嚴詞抨擊美國，顯示兩國關係動盪，在敵意漩渦中愈陷愈深；美中數週前還試圖「外交停火」，如今所有以修復關係為旨的努力都被延後。圖為美國國務卿布林肯（右）去年七月在印尼峇里島，與時任中國外交部長王毅（左）會晤。（法新社檔案照）

2023/03/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報七日報導，北京高層近日對華府的最新嚴詞抨擊，顯示全球兩大強權關係動盪，在敵意漩渦中愈陷愈深；美中數週前還試圖「外交停火」，而今所有以修復關係為旨的努力都被推遲。

報導中細數上月中國氣球頻繁亂入美國、美國國務卿布林肯為此推遲訪中，到中共中央外事辦主任王毅訪歐時一路批美，以及中國國家主席習近平與中國外長秦剛在兩會期間指控華府打壓中國發展等近期美中關係的一路發展，其中習近平不但首度直接點名批美，甚至使用充滿冷戰意味的「圍堵」一詞。

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高層互嗆 擴及國際上拉幫結派

值此中共內部權力交易接近尾聲與習即將確定邁入國家主席第三任期，史丹福大學胡佛研究所歷史學者歐斯林認為，習指控華府「圍堵」的發言，顯示他已不受兩會約束，以及呼應中共官員將中國定位為受害者的長期傳統。歐斯林說，重要的是，如今中國軍事力量強大，習這番發言似乎是在說，「他們逼人太甚，（但我們）不畏挑戰」。

報導中還指出，美中高層互嗆看似是出口轉內銷。例如，習日前批美圍堵的場合是全國政協民建、工商聯界委員聯組會，與會者多是有政治背景的企業領袖─這些企業領袖目前正為中國廿五年來最差經濟前景大傷腦筋；在美國，引發國安疑慮的亂入氣球成為眾矢之的，更是國會共和黨人與兩大黨的鷹派最大公約數，聯手施壓拜登政府進一步抗中，包括限制對中國出口半導體技術與禁用TikTok等。

美中關係不睦非僅限於彼此間針鋒相對，還擴及在國際社會拉幫結派，像是拜登政府號召盟友抗中，以及北京與莫斯科愈走愈近，在在顯示約束美中緊張關係與改善雙邊交流的難度。儘管美方有意重啟布林肯訪中行，但丹佛大學的中國外交政策專家趙穗生認為，由於雙方都無意在關鍵問題─像是美國放寬對中科技出口管制或中國不威脅台灣上讓步，布林肯訪中不會獲致太大成果，頂多是恢復去夏美國眾院前議長裴洛西訪台後取消的美中對話。但歐巴馬政府的亞太助卿羅素認為，有鑑於習第三任期的諸多政府要職都是新面孔，美方有必要與之面對面會談，以了解中國政府各部門的運作。

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