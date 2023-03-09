近8成美國人 對台灣有好感

美國蓋洛普公司最新民調顯示，美國人對中國的好感降至歷史新低，中國超過俄羅斯成為美國頭號敵人；相較之下，近八成美國民眾對台灣具好感，創歷史新高。（法新社檔案照）

2023/03/09 05:30

蓋洛普民調 逾8成對中國反感

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國蓋洛普民調七日公布最新調查顯示，美國人對中國的好感降至歷史新低，中國超過俄國成美國頭號敵人；更有高達三分之二受訪者認為中國經濟軍事實力對美國構成重大威脅。相較之下，近八成美國民眾對台灣具好感，創歷史新高。此外，有四十七％的受訪美國人認為，未來十年如果台海爆發衝突，將是對美國關鍵利益的嚴重威脅。

僅剩15％對中國有好感

蓋洛普民調從一九七九年就持續追蹤美國民眾對中國的感受，自一九九六年更是至少每年做一次調查，而美國人對中國人的好感度從二○一八年達五十三％後，就急遽下滑；最新民調更是僅十五％受訪者對中國有好感，較去年下降了五個百分點，為歷來最低紀錄，相當於每十個美國成人中，就有超過八個人對中國持負面看法，其中四十五％看法極負面，三十九％看法基本負面。

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蓋洛普最新這次民調於二月一日至廿三日進行，是年度世界事務民調的一部分。在民調進行期間，美中關係因中國高空偵察氣球入侵美國領空遭擊落，並導致國務卿布林肯取消訪中而進一步惡化。美國政府官員一再警告北京可能考慮對俄羅斯提供軍援，也進一步加劇兩國關係的緊張。

民調指出，僅十七％受訪民主黨人和十八％無黨派人士表示對中國有好感，共和黨人甚至只有六％受訪人看中國順眼。

對於美國頭號敵人方面，有五十％受訪者認為中國是美國頭號敵人；俄羅斯則是以卅二％位居第二；曾在二○一八年被美國人視為頭號敵人的北韓，則以七％位居第三。

5成視為頭號敵人 超越俄與北韓

共和黨人更是一面倒，高達七十六％認為中國是美國頭號敵人，相關比例連續三年都破七成；四十六％的無黨派人士認為中國是頭號敵人。民主黨人則看法不同，五十三％的受訪者仍將俄羅斯視為頭號敵人，僅卅％認為中國是頭號敵人。

對台好感度 近30年新高

在美國人對中國的好感度直線下跌之際，他們對台灣的好感度則直線上升。該民調顯示，超過四分之三的受訪者對台灣抱持好感，比率高達七十七％；這也是自一九九六年以來所做八次民調的最高比率，比二○二一年所做民調還高出五個百分點。

調查發現，無論是共和黨人還是民主黨人、無黨派人士，都對台灣抱持好感，具體比率分別為七十八％、八十一％和七十五％。

蓋洛普的這次民調抽樣調查了一千零八名美國成年人，誤差的範圍則在正負四個百分點之內。

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