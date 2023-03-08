中國干預大選 加國總理派專員調查

加拿大總理杜魯道六日表示，他將指派一名獨立特別專員，調查中國是否干預加國選舉。（美聯社）

2023/03/08 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕加拿大總理杜魯道六日表示，他將指派一名獨立特別專員，調查中國是否干預加國選舉；該名專員擁有廣泛授權，針對打擊干預及強化加國民主提出專業建議，包括執行公開調查等。此外，杜魯道也要求「國會議員國家安全與情報委員會」（NSICOP），重新調查外國涉嫌干預選舉情事。

加拿大媒體引述情報界匿名消息來源指出，中國策劃干預加國二○二一年和一九年選舉，杜魯道為此承受極大壓力。近期民調也顯示，多數加國民眾期盼杜魯道做出更強硬的回應。

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杜魯道和加拿大高階安全官員坦承，中國確實試圖干預加國選舉，但堅稱選舉結果並未因此改變。中方則否認所有相關指控，聲稱沒興趣干涉加國內部事務。

NSICOP將對此展開相關調查，並向國會報告結果。杜魯道還要求「國家安全和情報審查局」（NSIRA）審查國安機構如何應對外國干預威脅，「這些措施將會讓大家更加瞭解，過去兩次選舉發生了什麼事、外國政府如何試圖干預、加國安全機構如何應對干預威脅，以及這些資訊如何在加國政府內流通。」

中國大量散播反美 策略與俄國日漸趨近

另一方面，美國長期認為，中國大量散播反美宣傳，但影響力不及俄羅斯。如今，華府愈來愈多人認為，中國採取的策略與俄國日漸趨近，質疑美方無法充分應對，尤其是在北京逐漸擴大政經目標，及台海開戰的可能性愈來愈高之際。專家認為，一旦台海發生戰爭，對於任一方來說，形塑全球態度和敘事都是確保軍事和外交支持的關鍵。

美聯社報導，相較於俄羅斯，中國較不願採取可能被揭穿的挑撥手法，也更擔心會被公開指責。但兩名熟悉內情的消息人士指出，部分美國官員認為，中國正利用人工智慧（AI）產製假訊息，並在社群媒體大量張貼污衊美國的貼文。儘管這些手法相當拙劣，但也顯示北京試圖透過更有影響力的活動，做為擴大秘密行動的一環。

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