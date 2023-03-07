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    全球民主排名 中國倒數第8 台灣亞洲第3

    全球年度民主報告

    全球年度民主報告

    2023/03/07 05:30

    世界民主程度續跌 亞太最慘 退回1978年水準

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕瑞典哥德堡大學主持的跨國學術調查V-Dem（Varieties of Democracy）計畫，三日發布全球年度民主報告指出，目前全球民主程度已跌至一九八六年水準，過去卅五年取得的民主進步已被抹平。在報告涵蓋的一七九個國家和地區中，中國排名倒數第八，是人口最多的封閉專制國家；台灣位居第卅名，在亞洲僅次於廿七名的日本和廿八名的南韓。

    「中國數字時代」網站四日報導，該報告依民主水平，由高到低將各國政體分為自由民主制、選舉民主制、選舉專制、封閉專制。全球民主程度持續下跌，其中又屬亞太地區降幅最大，退回一九七八年水平；東歐、中亞、拉美加勒比地區則退回一九九一年冷戰結束時水準。近十年內，卅五個國家言論自由惡化、四十七個國家著手執行媒體審查、卅個國家的選舉品質正在惡化。

    全球80億人口 僅10億人在自由民主國家

    全球八十億人口當中，分布在專制國家的人數為五十七億（即七十二％），其中廿二億人身處封閉專制國家；在民主國家生活的人有廿二億，其中僅十億人位於自由民主制國家。

    在全球排名中，前三名分別是丹麥、瑞典、挪威；倒數前三分別是北韓、厄利垂亞和阿富汗。美國排名廿三，香港則因頒布國安法跌至一三九名，屬於封閉專制國家。印度和泰國從選舉民主制退居選舉專制和封閉專制，分別是第九十七名和第一二四名。

    中國民主程度長期墊底，並於二○○五年和二○一九年武漢肺炎疫情之後，又進一步下跌，本次排名倒數第八，位居緬甸、沙烏地阿拉伯、白俄羅斯之後，是人口最多的封閉專制國家，但也是最有實力的專制國家。

    42個國家正在專制化 占全球人口43％

    全球有十四個國家正在民主化，占全球人口二％，為一九七三年以來最少；同時有四十二個國家正在專制化，占全球人口四十三％。專制國家占全球國內生產毛額（GDP）的四十六％。在貿易依存度方面，專制國家正在減少對民主國家的依賴，卅年來民主國家對專制國家的依賴度卻增加一倍。

    據報導，瑞典哥德堡大學旗下V-Dem研究所建立V-Dem政治學跨國調查計畫，團隊有來自美國、歐洲與拉丁美洲十一所大學的近廿名研究人員，研究自一九○○年以來，所有國家的七種不同民主概念，包括參與式、共識式、多數式、協商式和平等式等，是全球民主研究最大的社會科學資料庫之一，民主報告也是全球民主發展的重要參考資料。

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