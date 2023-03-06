中媒未如實報導 日使館打臉︰中國核廠氚排放量 比福島高

福島第一核電廠準備向海洋排放經過處理的核廢水，日方近期加緊對外說明實施狀況。（美聯社檔案照）

2023/03/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本福島第一核電廠事故發生逾十二年後，日本政府年初宣布最快春季將核廢水排入海。為了化解外界疑慮，日本駐中國大使館日前在「浙江日報」書面採訪中提出說明，不料該報刊登的內容並未如實反映日方說法，迫使日方公布全文自清。據了解，中媒「知而不報」的內容中，不乏對中方不利的數據。

據「中央社」報導，日本駐中大使館三日透過「推特」表示，日方就福島第一核電廠準備向太平洋釋放「ALPS處理水」（經「多核素處理系統」淨化的核廢水），接受「浙江日報．潮新聞」書面採訪，但對方發出的報導「只截取了本館回答的一部分，未能全面且正確反映其內容」，因此日方特將採訪的回覆全文刊出。

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日方指出，「浙江日報．潮新聞」指「關於鄰近國家和地區的漁業及漁民將遭受的影響，日本國駐華大使館沒有任何答覆和說明」，但日方實已明確說明，「根據國際標準及指導方針進行放射線環境評估的結果顯示，ALPS處理水的海洋釋放，在考慮到生物濃縮和長期積累的基礎上，對人及環境也可以充分確保安全性」。

四廠排放量高出福島4.1倍至6.5倍

不僅如此，該篇報導也未提到日方進一步的說法，即福島稀釋後的ALPS處理水釋放到海洋時，預計每年釋放的氚（音同川）總量將控制在福島核事故前的水準，也就是每年廿二兆貝克（Bq）以下。相較之下，中國浙江秦山第三核電廠二○二○年的氚排放量高達約一四三貝克，廣東陽江廠達約一一二兆貝克，福建寧德廠約一○二兆貝克，遼寧紅沿河廠則約九十兆貝克，比福島第一核電廠準備排放的氚含量高出四‧一倍至六‧五倍。氚是氫的同位素，因為難與水分離，無法被淨化排出。

日方還指出，上述四座中國核電廠的氚排放量，也沒有與周邊國家達成一致，例如台灣核三廠僅排放卅五兆貝克，南韓月城核電廠約七十一兆貝克，古里廠則約四十九兆貝克。

日方強調，對於ALPS處理水向海洋釋放，日本內部有各種意見，日本政府也對漁業從業者和當地居民進行反覆說明。此外，日方也將繼續接受包括國際原子能總署（IAEA）選定的中國專家在內，從第三方立場進行評估。

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