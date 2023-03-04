去年和平獎得主 遭白俄重判10年

二○二二年諾貝爾和平獎得主之一、白俄羅斯民運人士畢亞利亞茨基三日遭白俄法庭重刑十年。圖為畢亞利亞茨基今年初在白俄首都明斯克出庭時待在被告籠中。（法新社）

2023/03/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕白俄羅斯的一個法庭三日判處二○二二年諾貝爾和平獎得主、白俄羅斯民運人士畢亞利亞茨基十年有期徒刑，罪名是走私現金以資助反對活動。人權團體與西方各國怒斥判決不公。

儘管早預測畢亞利亞茨基會遭重判，外界在獲悉此判決結果時仍大為憤慨，包括波蘭總理莫拉維茨奇與德國外長貝爾伯克皆出言批評，流亡海外的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭斥判決結果為「假審判」，國際特赦組織則稱之為「明目張膽的不公之舉」。挪威諾貝爾委員會主席賴斯—安德森推崇畢亞利亞茨基是最頂尖的民主、自由與人權鬥士之一，其被控的罪名出於政治動機，該案是一場悲劇，顯示白俄政權不容言論自由。同案被告史蒂芬諾維奇與拉布科維奇，也分別被判九年與七年。

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六十歲的畢亞利亞茨基在白俄總統盧卡申科首度上台後不久的一九九六年創辦知名人權團體「維斯納」（Viasna，意指「春天」），該組織致力協助白俄政治受難者及其家屬，也因此屢遭當局打壓，包括他在一○年總統大選隔年被以逃稅罪名判刑三年。

二○二○年，「歐洲最後獨裁者」盧卡申科宣稱在總統大選中再度連任成功，但西方與白俄反對派指控該場選舉舞弊；白俄隨後爆發動亂，但最後遭鎮壓；「維斯納」當時曾對參與示威的抗議人士提供法律與經濟援助，而畢亞利亞茨基在動盪過後被捕。

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