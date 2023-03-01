暖化警訊 南極海冰面積創45年新低

南極海冰面積創新低，成為全球暖化新警訊。（法新社檔案照）

2023/03/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國研究人員二月廿七日表示，南極海冰上週可能萎縮至創紀錄新低，面積創有衛星影像追蹤記載四十五年以來最小紀錄。

科羅拉多大學波爾德分校的美國國家冰雪資料中心（NSIDC）表示，南極海冰的面積在二月廿一日萎縮到只剩一七九萬平方公里，減少的幅度比去年創下的歷史低點，還要多出十三萬六千平方公里。自一九七八年衛星開始監測以來，南極只有過去兩年海冰面積降至兩百萬平方公里以下。

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NSIDC的科學家強調，最新數據只是初步的，還可能會有進一步的未融冰，將在三月初發佈海冰範圍的最終數據。

由於海冰原本就在海水中，融化對海平面沒有明顯影響，但海冰環繞著南極洲巨大的冰架，海冰融化將使得冰架暴露在海浪和較溫暖的氣溫下。冰架是冰川的延伸，若隨著全球氣溫上升而持續融化，恐怕會有數百年來最嚴重的海平面上升。

海冰下降 恐是暖化影響到南極訊號

環境科學合作研究所（CIRES）專家史坎伯說，南極對氣候變遷的反應和北極不同。海冰下降的趨勢可能是全球暖化最終影響到南極周遭浮冰的訊號，但這還需要數年時間才能確定。

「南極循環」在夏季融冰和冬季結冰期間經歷了明顯的年度變化，而且南極大陸並未經歷過去四十來因全球暖化，而讓格陵蘭與北極冰蓋飽受災難的快速融化，但南極海冰自二○一六年起的高融化率，帶來了全球暖化新警訊。

海冰可將高達九十％的太陽能源反射回太空，因此一旦白色的海冰被暗深色、未冰凍的海洋取代時，海水反過來會吸收相似比例的太陽熱能。儘管反聖嬰現象（La Nina）天氣模式帶來降溫影響，但以全球性來說，去年仍是有紀錄以來第五或第六熱的年度。

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