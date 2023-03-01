菲美日澳 擬共同巡航南海

一艘菲律賓漁船2月6日下錨在菲律賓與中國主權爭議的南海黃岩島海域，當時中國海警船正在巡航。（法新社）

2023/03/01 05:30

「超級強權競爭加劇」菲總統要求菲軍聚焦防衛南海

〔國際新聞中心、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕路透獨家報導，根據菲律賓駐美大使羅慕爾德茲二月廿七日透露，菲國正與美國協商，希望未來菲美日澳四國能夠共同在南海進行海上巡航。菲國前海軍副司令裘德．王（Rommel Jude Ong）向路透表示，這讓菲國有了除美國之外，可以對抗中國的替代夥伴。同日，菲律賓總統小馬可仕要求軍隊應把焦點轉向防衛南海，凸顯南海主權爭議已令菲國修正前總統杜特蒂的反美親中路線，轉而加強與美國的結盟關係。

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菲修正反美親中路線

強化與美國結盟關係

在菲律賓海岸巡防隊二月十三日指控中國海警日前在南海兩度以軍用雷射瞄準菲方船隻，並阻撓菲方補給行動後，事件延燒多日，南海情勢緊張。小馬可仕二月廿七日在宿霧省中部一處空軍基地發表演說時，強調菲軍的任務已經改變，當務之急應把焦點轉為對外防衛。他提到，「多年來我們一直能維持和平，和所有鄰國維持諒解，現在情況已經改變，我們必須因應調整」，「如今國家的邊界受到質疑…，菲律賓是個主權國家，我們必須為所有人民的權利奮戰」。

美聯社指出，雖然小馬可仕演說中沒有點名中國，但他提到「超級強權的競爭加劇」、「有這麼多事情正在發生，所以空軍有非常重大的任務要保護全國安全」，形同敦促軍方在美中角力加劇之際，應該聚焦南海。

根據路透報導，菲國駐美大使羅慕爾德茲受訪時，表示菲國正與美國進行談判，希望能將澳洲與日本納入美菲聯合巡邏南海成員行列。他說，日澳兩國希望加入聯合巡航，確保行為準則和航行自由。澳美原本各自都與菲國進行聯合巡邏，而美日澳三國則曾經舉行過三方海軍聯合演習。澳洲國防部長馬爾斯上週才說，希望加強與菲國的國防關係，而聯合巡航就是下一步。路透指出，四國聯合在南海巡航將會向中國發出一致的訊息，此舉預料會激怒北京。羅慕爾德茲說，這種巡航一開始可能是「國對國」，最後才會擴大，「因為這些都是我們的盟邦，我們有志一同」。

擴大抗中 日紐加速情報共享

在另一方面，日本外相林芳正與來訪的紐西蘭外長馬胡塔二月廿七日在東京舉行會談，會後發表聯合聲明，確認將就簽署「情報保護協定」加速進行協議。考慮到中國在太平洋島國的影響力日益增加，兩外長也同意對太平洋島國加強合作。

日本目前與美國、北約等八個國家和機關簽定「軍事情報保護協定」（GSOIA），共享軍事機密情報，日紐關係被定位為「戰略合作夥伴」，在俄羅斯入侵烏克蘭及中國擴強海上霸權的背景下，雙方為加強安保合作，希望早日簽署相關協定，以共享機密情報。

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