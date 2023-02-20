提防北京 北約︰與印太盟友擴大合作

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，北約正擴大與印太盟友的合作。圖為日本陸上自衛隊與美國、英國、澳洲等西方盟國一月在日本千葉習志野基地聯合演習。（法新社檔案照）

2023/02/20 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕烏俄戰況牽動印太局勢。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）十八日在慕尼黑安全會議表示，「在歐洲、在烏克蘭發生的事，對亞洲很重要，而亞洲發生的事也對歐洲很重要」。他強調，中國正密切關注俄羅斯在烏克蘭戰場能否取勝，烏戰結果對北京在亞洲行動將有深遠影響，北約正擴大與印太盟友的合作，包括日韓紐澳。

俄若打贏 影響中國亞洲決策

史托騰柏格接受美國媒體CNBC訪問時表示，北京正在密切關注烏克蘭戰爭的進展，要是俄羅斯總統普廷打贏，一定會影響到北京在亞洲的行動決策；北約認為，中國經濟和軍事實力的提升，對北約安全、利益或是價值觀構成挑戰；安全不是區域性的，而是攸關全球，北約正在強化與印太盟友的合作，包含日本、南韓、澳洲、紐西蘭等。

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日美聯合軍演 首度移師日本

與此同時，日本放送協會（NHK）報導，日本陸上自衛隊和美軍陸戰隊派出約一七○○人，十六日至三月十二日在日本九州和沖繩等地執行離島防衛聯合訓練。這項聯合軍演長期在美國舉辦，鑑於中國解放軍在日本西南群島周圍頻繁現蹤，今年首度移師日本。美日在日本鹿兒島縣離島和駐沖繩美軍陸戰隊基地，實施兩棲車輛登陸訓練、實彈射擊訓練等項目。

中俄南非軍演 外界抨擊

值俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭將屆滿一年之際，中國、俄羅斯、南非將舉行海上聯合軍演，外界抨擊在此敏感時機點上三國軍演形同支持俄羅斯侵略烏克蘭的表態。中國國防部昨公布，中、俄、南非廿日至廿七日將於南非東岸德班（Durban）至理查茲灣（Richards Bay）以東海空域舉行海上演習，主題為「維護航運及海上經濟活動安全聯合行動」。南非主要反對黨民主聯盟批評，軍演讓南非成為戰爭罪行幫兇。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）上月也曾說，美國關切所有與俄羅斯聯合演習的國家。

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