持續軍援 美防長︰烏國春季大反攻

烏克蘭第79獨立空降突擊旅副指揮官14日在烏東頓內茨克州的馬林卡（Marinka），向俄軍陣地發射火箭推進榴彈（RPG）。（路透）

2023/02/16 05:30

美參謀首長︰俄軍全盤皆輸

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一年，目前俄軍猛攻烏東要鎮巴赫姆特，並聲稱在盧甘斯克州突破烏軍兩條防線。而西方情報顯示，俄國空軍還保留逾八成戰力，正在烏克蘭邊境集結軍機，華府則預期烏軍將在春季展開反攻。美國參謀首長聯席會議主席密利日前直指俄羅斯總統普廷打錯如意算盤，俄軍「在戰略上、行動上及戰術上都輸了」。

以美國為首的援烏聯盟十四日在布魯塞爾召開為期兩天的「烏克蘭國防聯繫小組」第九次會議，密利與國防部長奧斯汀代表美方出席會議。密利當天會後表示，普廷認為他可以迅速擊敗烏克蘭、打擊北約，但他錯了，不管是在戰略、戰術還是行動層面，已全盤皆輸。他強調，在普廷結束「他選擇的戰爭」之前，國際社會將繼續為烏克蘭提供自衛所需的裝備和能力。

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奧斯汀則預計烏克蘭今年春天將展開新的反攻，同時向基輔方面保證，美國和西方盟友繼續堅定支持烏克蘭。外界擔心烏克蘭正迅速消耗來自盟邦的砲彈庫存，美國陸軍十四日宣布向兩家軍火企業採購總值五．二二億美元（約一五八億台幣）的一五五公釐榴彈砲，要供烏軍使用。

在戰情方面，美國政治新聞網站「政客」（Politico）報導，挪威情報局年度報告指出，俄羅斯已開始在波羅的海的北方艦隊船艦上部署戰術核武，為過去卅年來首見。此外，英國「金融時報」十四日引述西方官員說法，根據北約盟國共享的情報，俄羅斯空軍仍保存八成戰力，目前正在烏克蘭邊境集結飛機和直升機，準備發動空戰。

對此，奧斯汀強調，烏克蘭目前的防空能力還不夠，在俄國空軍即將大舉參戰之際，盟友將繼續努力協助烏國自衛。一名美國高層官員說，奧斯汀很清楚，「俄羅斯地面部隊已經精疲力竭，這是他們將戰事變成空戰的最明顯預兆」，如果烏克蘭要生存，就需要防空能力和彈藥，越多越好。

在基輔，烏克蘭國防部長列茲尼科夫十五日表示，他絕對有信心西方國家會向基輔提供戰機。此外，他還證實，澤倫斯基總統要求他續任防長。

俄設再教育營 洗腦六千烏童

根據受美國國務院資助的耶魯大學「人道主義研究實驗室」（HRL）十四日發布的報告，自去年以來，俄羅斯將大約六千名烏克蘭兒童關押在克里米亞和俄國至少四十三個營地中，主要目的似乎是政治再教育。研究報告指控，俄方已違反了關於戰時平民保護的「日內瓦第四公約」。此外，俄國透過轉移烏國孩童，試圖抹去、改變其國家認同的行徑，也構成了種族滅絕罪。

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