日權威氣象主播︰中國氣球絕非氣象氣球

（路透檔案照）

2023/02/14 05:30

使用不易破裂材質 為長時間偵察

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕中國間諜氣球在北美洲上空被美軍擊落，中國至今仍堅稱此為「氣象觀測氣球」，但被日本權威氣象主播森田正光打臉。森田指出，氣象觀測氣球使用的材質是普通橡膠，會自動在上空破裂，這次被擊落的氣球很可能使用聚氯乙烯材料，就此而言，說是「偵察氣球」並不為過。

中國一再強調，「氣球為氣象研究之用的民間飛艇，因不可抗力因素侵入美國上空」，並否定為偵察之用。森田在個人部落格貼文表示，從氣象專家的立場來看，被擊落的中國氣球，使用的材質異於一般的氣象氣球。

請繼續往下閱讀...

森田還向日本的氣球製作公司查證，該公司人員也表示，該氣球並非用於氣象觀測的橡皮氣球，可能是用聚氯乙烯以黏合或熱熔合方式製成。由於該氣球可維持一定高度水平飛行，該人員認為，這和以前日本的「氣球炸彈」使用相同原理。而且，這次在北美出現的中國氣球，和兩年多前在日本仙台出現的氣球，應是同一種氣球。

森田還進一步說明，通常氣象用的橡皮氣球以每秒五到六公尺的速度上升，約一百分鐘後抵達三萬公尺的高空，由於高空的氣壓，橡皮氣球會膨脹破裂，而且觀測氣球下方也會附帶小型降落傘，以免氣球破裂後，搭載的觀測器材在掉落時造成災害。

氣象氣球定點觀測 不需長期滯空

他表示，氣象觀測氣球基本上是定點觀測，取得一定的資料即可，不需要長時間滯空，因此使用橡皮製造；如果使用不易破裂的材質，就證明氣球是為了「需要長時間偵察」之用。

森田指出，這次中國氣球橫越太平洋抵達美洲，直線距離約一萬四千公里，維持在約一萬公尺的高度，並藉由偏西風維持一定高度水平移動，這都是一般氣象氣球沒有的功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法