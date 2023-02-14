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    美氣球去年頻闖中國領空？白宮駁斥

    中國外交部發言人汪文斌十三日反控，美國高空氣球從二○二二年迄今非法飛越中國領空十餘次，並頻繁派遣艦機靠近中國偵察，去年多達六五七架次，今年一月在南海更有六十四架次。（美聯社）

    中國外交部發言人汪文斌十三日反控，美國高空氣球從二○二二年迄今非法飛越中國領空十餘次，並頻繁派遣艦機靠近中國偵察，去年多達六五七架次，今年一月在南海更有六十四架次。（美聯社）

    2023/02/14 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國擊落中國間諜氣球後，兩國的外交爭端愈演愈烈。中國外交部發言人汪文斌十三日指控，二○二二年迄今，美方高空氣球非法飛越中國領空十餘次，美方還頻繁派遣艦機靠近中國偵察，去年多達六五七架次，今年一月在南海更有六十四架次，嚴重危害中國國家安全，破壞和平穩定。但白宮對此予以否認，兩國緊張情勢日益升高。

    白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）十三日在「推特」發文說，有關美國政府操縱偵察氣球飛越中國領空的任何指控，「都屬不實」，真正運用「高空偵察氣球執行情蒐任務」的是中共。日本內閣官房長官松野博一在十三日表示，充分理解美國立場，中國負起說明責任很重要。

    汪文斌重申，中國「民用氣球」誤入美國領空，「完全是不可抗力導致的意外和偶發事件」，雙方正維持必要溝通，妥善處理此事。被問及該氣球來自哪個中國企業，汪文斌並未正面回應，僅表示美國長期濫用自身技術，對全世界執行大規模無差別的竊聽、竊密行動，侵犯他國主權和利益，是全球最大間諜慣犯和監控帝國。

    中國外海有飛行物？網友譏自導自演

    對於美國商務部為此將六家中國企業列入黑名單，汪文斌表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。至於美方在領空和加拿大上空擊落多個不明飛行物，汪文斌回應，美方頻頻發射先進飛彈，是「用力過猛的過度反應」。

    與此同時，中國官媒十二日晚間大肆報導，山東省青島市即墨區海洋發展局接獲通知，在日照市外海發現不明飛行物，「正準備擊落」，呼籲漁民注意安全、協助拍照打撈。不過，根據通報，這一「不明飛行物」位於東經一二○度五十一分、北緯卅五度卅七分，但上述座標位置不屬於中國領海，也不在中國領空範圍，種種不合理引發外界質疑為官方刻意操作。

    此事一度登上「微博」熱搜，但不到一天，網路上的討論熱潮全部消失，後續也沒有媒體報導。據稱該不明飛行物已遭擊落，但未見官方出面證實，真實性備受質疑，中國網友也譏諷此為官方自導自演。

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