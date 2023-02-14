美尼米茲號航艦 在南海軍演

美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群與搭載陸戰隊第13遠征軍的「麥金島號」兩棲攻擊艦戰備群，11日起在中國聲稱擁有主權的南海舉行聯合演習。 （取自第7艦隊臉書）

2023/02/14 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空遭擊落，導致雙方關係緊張之際，美國海軍第七艦隊十二日宣布，尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦打擊群，與搭載陸戰隊第十三遠征軍（13th Marine Expeditionary Unit）的「麥金島號」兩棲攻擊艦戰備群（Makin Island Amphibious Ready Group），在中國聲稱擁有主權的南海舉行聯合演習。演習從十一日開始，但未說明何時結束。

第七艦隊在新聞稿指出，這項「綜合遠征打擊部隊」（ESF）行動，包括軍艦、軍機和地面部隊的聯合演訓，「在該地區建立支持和平與穩定的強大存在」，「做為一支隨時待命的快速反應部隊，我們支援廣泛的任務，包括陸戰隊搶灘、人道救援與災害應變等，展現實際戰鬥能力，達成嚇阻潛在對手的目標」。

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第十一航艦打擊群指揮官史威尼少將表示，藉由此次整合演訓，有助於強化海軍與陸戰隊聯合作戰默契，提升美國維護印太區域自由與開放的能力。

中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，並強烈反對其他國家在此進行軍事活動。美國則堅持​​維護南海航行和飛越自由，每年多次派遣軍艦通過中國在南沙群島的前哨基地。此外，美國也不斷強化與菲律賓的防務合作關係，菲國是南海地區遭中國侵佔島嶼和漁業資源最多的國家，中國海警船和「海上民兵」持續侵擾菲國離島和漁民捕撈。

美中緊張關係加劇

美聯社報導，儘管這場演習是事先規劃，但美中之間本已緊張的關係，最近又因中國間諜氣球入侵美國領空引發的外交糾紛而加劇。美國不僅宣布國務卿布林肯訪問中國行程「延後」，並將六個中國實體列入黑名單，國會聯邦眾議院還表決通過譴責中國「公然侵犯」美國主權。

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