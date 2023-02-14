為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美尼米茲號航艦 在南海軍演

    美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群與搭載陸戰隊第13遠征軍的「麥金島號」兩棲攻擊艦戰備群，11日起在中國聲稱擁有主權的南海舉行聯合演習。 （取自第7艦隊臉書）

    美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群與搭載陸戰隊第13遠征軍的「麥金島號」兩棲攻擊艦戰備群，11日起在中國聲稱擁有主權的南海舉行聯合演習。 （取自第7艦隊臉書）

    2023/02/14 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空遭擊落，導致雙方關係緊張之際，美國海軍第七艦隊十二日宣布，尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦打擊群，與搭載陸戰隊第十三遠征軍（13th Marine Expeditionary Unit）的「麥金島號」兩棲攻擊艦戰備群（Makin Island Amphibious Ready Group），在中國聲稱擁有主權的南海舉行聯合演習。演習從十一日開始，但未說明何時結束。

    第七艦隊在新聞稿指出，這項「綜合遠征打擊部隊」（ESF）行動，包括軍艦、軍機和地面部隊的聯合演訓，「在該地區建立支持和平與穩定的強大存在」，「做為一支隨時待命的快速反應部隊，我們支援廣泛的任務，包括陸戰隊搶灘、人道救援與災害應變等，展現實際戰鬥能力，達成嚇阻潛在對手的目標」。

    第十一航艦打擊群指揮官史威尼少將表示，藉由此次整合演訓，有助於強化海軍與陸戰隊聯合作戰默契，提升美國維護印太區域自由與開放的能力。

    中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，並強烈反對其他國家在此進行軍事活動。美國則堅持​​維護南海航行和飛越自由，每年多次派遣軍艦通過中國在南沙群島的前哨基地。此外，美國也不斷強化與菲律賓的防務合作關係，菲國是南海地區遭中國侵佔島嶼和漁業資源最多的國家，中國海警船和「海上民兵」持續侵擾菲國離島和漁民捕撈。

    美中緊張關係加劇

    美聯社報導，儘管這場演習是事先規劃，但美中之間本已緊張的關係，最近又因中國間諜氣球入侵美國領空引發的外交糾紛而加劇。美國不僅宣布國務卿布林肯訪問中國行程「延後」，並將六個中國實體列入黑名單，國會聯邦眾議院還表決通過譴責中國「公然侵犯」美國主權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播