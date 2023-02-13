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    中國駐英超級使館建案 再遭倫敦市府打回票

    圖為英國皇家鑄幣廠。 （彭博檔案照）

    圖為英國皇家鑄幣廠。 （彭博檔案照）

    2023/02/13 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國原計畫在英國名勝古蹟「倫敦塔」（Tower of London）附近興建全歐最大使館，去年十二月遭倫敦市塔村區議會（Tower Hamlets Council）否決，轉呈大倫敦市政府，歷經六週法定審議期之後，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）決定不介入，維持原先決議。塔村行政區發言人十日表示，區議會將發布公告否決申請案，申請方可在公告發布後決定，是否要向都市建設監察單位提出上訴。

    大倫敦市政府在報告中提到，申請案細節、委員會報告所列事項、塔村區議會的決議草案中，並未有任何足以促使市長介入的有力事由。倫敦副市長派普（Jules Pipe）表示，樂意讓塔村區自行決斷是否要讓這項建案通過。待地方政府正式公告否決中國使館興建申請案之後，中方若提出上訴，此案將交由英國中央政府裁決。

    大倫敦市政府也在新版報告書中提到對於申請案的疑慮，包括申請方並未按規定提交碳排放報告，也沒說明將中央庭園歸為「綠化屋頂或覆蓋建築物之植被」的理由。

    中國二〇一八年以兩億五千五百萬英鎊（約九十五億台幣）購入面積七十萬平方公尺的英國皇家鑄幣廠舊址，有意將西倫敦的駐英領事館遷移至此，興建中國最大的外交建築體。不過，自二〇二〇年法定公共諮商程序啟動以來，地方政府至去年十二月共接獲近六十件抗議和意見表達書，包括當地居民擔心中國使館恐成為秘密警察局、監視攝影機數量大增將妨礙隱私、抗議活動恐衝擊周邊區域、去年在曼徹斯特總領事館發生的襲擊事件可能重演。

    塔村區議員艾哈邁德（Shafi Ahmed）曾表示，曼城事件讓英國各界質疑中國政府管控其人員行為的能力，而在事件發生後，大使館臨時決定取消與塔村區居民的諮商會議，表明使館方不願與居民溝通，是向塔村區政府臉上「吐口水」。

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