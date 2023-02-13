歐盟學者 當面狠嗆中國大使

歐盟智庫歐洲政策中心學者莎達（右）與中國駐歐盟大使傅聰（左）針鋒相對。（取自中國駐歐盟使團官網）

2023/02/13 05:30

莎達與傅聰對談 直問為何孤立台灣、威脅歐盟

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟智庫「歐洲政策中心」八日舉辦六十分鐘簡報會，知名學者莎達（Shada Islam）與中國駐歐盟大使傅聰針對多項政策議題對談，莎達提問用詞辛辣，命中北京要害，包括武漢肺炎疫情封控政策為何突然轉向、為何孤立台灣，以及種族滅絕等問題，還問傅聰為何抨擊歐盟貿易政策，並提到台灣是重要晶片生產地，在國際舞台扮演重要角色，強調台灣也是世界貿易組織（WTO）會員，「我們當然可以與台灣簽訂投資協定」。

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傅聰︰中歐頭號問題就是台灣問題

根據中國駐歐盟使團官網十一日發布的新聞稿，傅聰告訴莎達，中歐之間存在分歧，「頭號問題就是台灣問題」，若歐盟繼續高調與台灣往來，推動雙邊投資協議，將有動搖歐中關係根基的風險。對於傅聰老調重彈，莎達則說，捷克新任總統帕維爾日前與台灣總統蔡英文通話，「您談到這會根本改變中歐關係。我想說的是，這對歐盟來說是一個相當重的威脅。」

莎達︰歐盟當然可與台簽投資協定

莎達強調，台灣是WTO成員，也以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA），「我們當然可以與台灣簽訂投資協定」，台灣是重要的晶片生產地，在國際舞台扮演愈來愈重要的角色，「我在想，現在是否到了應該在台灣問題採取與時俱進政策的時候了？」

傅聰聲稱，中國並非試圖封殺台灣，但不會接受台灣與歐盟或任何其他各方之間暗示台灣有國家主權的投資協議。傅聰坦承，台灣確實是非常重要的半導體生產地，也是該領域有影響力的參與者，「我們（中國）沒有採取任何阻止措施。台灣卻試圖阻止對中國出口晶片。」傅聰說帕維爾與蔡英文通話，「難道不是政治性質嗎？」莎達則回以「那是怎麼解讀的問題」。

莎達又問，中方對台灣是否會愈來愈強硬，如果不是現在武力犯台，這種可能性是否持續上升？傅聰則以美國前聯邦眾議院議長裴洛西不顧中方反對執意訪台，「你期待中方坐視主權被其他國家踐踏嗎？我們當然要對此做出強烈反應」，「但每次中國這麼做都是對外部挑釁的結果」。

至於中國在新疆實施種族滅絕的質疑，傅聰辯稱，維吾爾族人口從兩百萬擴增至一二○○萬，「這當然不是所謂『種族滅絕』。」問題在於歐盟推出的一些貿易規定提到「強迫勞動」問題，「我們認為，這樣做是沒有道理的，因為這會增加企業的成本，有時也會給各種無端指責以可乘之機，反過來干擾商業。」

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