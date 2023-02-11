烏版007 傳美擬重啟最高機密計畫

俄軍10日對烏克蘭東部與東南部的哈爾科夫與札波羅熱兩大城發動猛攻，同時對烏國包括首都基輔在內等地發起大量飛彈攻擊，其中數枚巡弋飛彈據傳越過摩爾多瓦和北約成員國羅馬尼亞上空，進入烏克蘭。摩爾多瓦政府證實此事，已召見俄國大使抗議。羅馬尼亞則否認。圖為10日在基輔地鐵站躲避飛彈來襲的烏克蘭學童，把握時間邊避難邊上課。（路透）

2023/02/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十日引述不具名的現任與前任美國官員的話報導，五角大樓正敦促國會恢復資助去年俄烏開戰前夕暫停的在烏克蘭的最高機密計畫；若能獲國會批准，美軍特種作戰部隊將可聘僱支薪的烏克蘭特工來觀察俄羅斯軍事調度與打擊假訊息。

包括白宮、國防部與國會參議院軍事委員會皆不願對此置評；但華郵指出，預料該最高機密計畫重啟與否，最快也要到二○二四年才能定奪。目前並不清楚拜登政府是會讓美軍特種部隊重返烏克蘭以監督這些烏國特工，抑或是僅在鄰國遙控。

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美軍特種部隊透過類似的資金授權在中東、亞洲與非洲等地聘僱特定外國軍隊與準軍事單位擔任「代理人」以便反恐已行之有年，至於在烏克蘭的行動則是被視為「非傳統戰爭」的較新版代理人計畫，目的在於對抗與美國競爭、但未陷入全面衝突的中國與俄羅斯。

照理，此等代理人計畫涉及派遣一支代理人控制小組到計畫東道國，但拜登總統曾承諾不會在烏國境內部署任何美軍。部份批評人士認為，重啟在烏國的代理人計畫，恐遭俄方視為挑釁，以及讓美國更直接捲入俄烏戰爭。

戰時不可從事代理人計畫

類似在烏克蘭的代理人計畫被稱為「一二○二計畫」，以批准執行該計畫與提供資金的二○一八年美國國防授權法第一二○二節命名；依法在傳統武裝衝突期間不可從事該計畫，因此烏國代理人計畫才會去年俄軍入侵烏克蘭時喊卡。五角大廈原本尋求在國會今年辯論國防預算立法時修改相關條文，讓代理人計畫在東道國全面開戰後仍能持續，但並未成功。

一二○二授權被提出與通過時擔任美軍特種作戰司令部指揮官的退役三星將領托沃說，軍方擔心，戰時不可從事代理人計畫的限制，已斬斷在烏國的一大有用情報來源。

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