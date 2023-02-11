報復中國間諜氣球 美擬制裁6中企

FBI專家搭乘小艇準備登上負責打撈中國氣球殘骸的美國海軍船塢登陸艦，以進一步分析氣球的意圖和運作方式。（路透）

2023/02/11 05:30

製造廠與解放軍有關

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府九日首度證實，先前飛入美國本土而遭擊落的中國高空偵察氣球，具備可蒐集通信訊號的高科技電子設備，屬於中國針對五大洲、逾四十國進行的空中監控計畫的一部分，且美方非常有把握此與中國人民解放軍有「直接關係」，將評估對共軍相關六個受到政府支持的公司採取制裁，並研擬更廣泛行動，以揭穿並處理中方大規模監控計畫。

具備可蒐集通信訊號設備

美國國務院在聲明中指出，這顆中國氣球飛越美國本土期間，外號「蛟龍夫人」的美軍高空偵察機U-2追蹤拍下的高解析度影像顯示，氣球具有可能可以蒐集及定位通信訊號的多組天線、用於上傳敏感資訊的設備，以及足夠大的太陽能板，可以產生必要的電力供多個情蒐傳感器使用，「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球配備的設備不同」。這是美國官方首度釋出較詳細的氣球訊息，狠狠打臉中方所謂「民用」說。

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屬中共氣球艦隊

美方也相信，製造這顆氣球的廠商與解放軍有「直接關係」，且是解放軍官方採購網站上公布的合格供應商之一。這顆氣球屬於中方「氣球艦隊」，通常在解放軍指示下行動，美國將評估對支持該氣球侵入美國領空的六家相關中國企業採取行動。

美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾在參議院聽證會上透露，軍方大概知道中方在探查什麼情報。據悉，在美方發現氣球蹤跡後，中方似乎就停止傳輸訊息，加上美方及時採取保護措施，評估中方幾乎沒有取得任何有用的新情資。九日打撈氣球殘骸因海象不佳暫時停止作業，之前潛水員已取回可能具有高價值的設備，外觀完整的殘骸仍留在海床上。

部分殘骸已送至FBI實驗室

知情人士透露，某些已取回的設備上有英文字樣或符號，但還不清楚是否為產自美國或其他英語系國家的零件。聯邦調查局（FBI）探員則透露，部分氣球殘骸已送至FBI位在維吉尼亞州的實驗室，包括氣球頂篷、天線，及小部分電子裝置，但要確切釐清氣球意圖及運作方式，為時尚早。

眾院通過譴責中國侵犯美國主權

與此同時，儘管拜登總統九日重申，氣球事件並非重大國安漏洞，但眾議院九日仍以四一九票對零票，一致通過譴責中國公然侵犯美國主權的決議案，呼籲行政部門積極嚇阻外國敵對勢力在美國領土或領空從事情蒐和其他惡意行為。此外，決議案也要求拜登政府整理近年所有已知中國侵犯美國領空事件，以及中國在全球使用類似偵察氣球的資料。中國外交部十日反批美國國會決議政治操弄和炒作，中方對此強烈不滿、堅決反對。

美國聯邦調查局（FBI）專家開始拆解調查被擊落的中國間諜氣球。（路透）

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